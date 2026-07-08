Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas semanales en julio 2026 es una de las consultas más frecuentes tras la entrada en vigencia del último incremento salarial del sector. El aumento del 1,4% actualizó el valor de la hora y modificó los ingresos mínimos para quienes trabajan bajo un régimen
Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas semanales en julio 2026 pasó a ser una de las principales consultas de empleadores y trabajadoras luego de la actualización salarial establecida para el sector. Con la aplicación del último tramo del incremento del 1,4%, dispuesto por la Resolución N° 4/2026, se modificó el valor de la hora para las distintas categorías del personal de casas particulares, impactando directamente en quienes prestan servicios una sola vez por semana.
El nuevo esquema salarial incorpora al valor de la hora los bonos que habían sido otorgados anteriormente, por lo que desde julio rigen nuevos montos mínimos que deben respetarse al momento de liquidar los haberes. En el caso de las trabajadoras que cumplen menos de 24 horas semanales, la normativa establece que el sueldo debe calcularse en función de las horas efectivamente trabajadas y no mediante un salario mensual fijo.
De esta manera, quienes realizan cuatro horas de trabajo por semana —equivalentes a un promedio de 16 horas mensuales— deberán percibir un ingreso acorde a la categoría laboral en la que se desempeñan, respetando los valores establecidos por la escala salarial vigente.
Cuánto se paga por tareas generales
La categoría de Personal para Tareas Generales, conocida como Quinta Categoría, comprende las actividades habituales de limpieza, lavado, cocina y mantenimiento del hogar, siendo la más frecuente dentro del régimen de trabajo en casas particulares.
Para este grupo, el nuevo valor mínimo de la hora trabajada durante julio asciende a $3.733,72, luego de aplicarse el incremento del 1,4%.
Tomando como referencia un esquema de cuatro horas semanales, es decir, un total aproximado de 16 horas al mes, el sueldo mínimo estimado alcanza los $59.739,52. Este monto representa el piso salarial para quienes cumplen esa carga horaria, sin contemplar adicionales que puedan corresponder por antigüedad, horas extras, feriados trabajados u otros conceptos previstos por la legislación laboral.
Los valores para niñeras y cuidadoras
Otra de las categorías con mayor demanda es la de Asistencia y Cuidado de Personas, que incluye a quienes realizan tareas de cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas que requieren acompañamiento dentro del hogar, indicó Iprofesional.
En este caso, el valor mínimo de la hora en julio quedó fijado en $3.996,45, ubicándose por encima de la categoría de tareas generales debido a la naturaleza específica de las funciones que desempeñan estas trabajadoras.
Con una carga laboral de cuatro horas por semana, el ingreso mensual estimado asciende a $63.943,20, calculado sobre una base de 16 horas mensuales. Al igual que en el resto de las categorías, este monto constituye el salario mínimo legal que debe abonarse.