Condenado por trata sexual en Concepción del Uruguay fue detenido tras permanecer prófugo

Detuvieron a un hombre condenado por trata de personas que permanecía prófugo desde fines de junio, luego de que incumpliera las reglas de conducta impuestas por la Justicia Federal tras ser sentenciado a 10 años de prisión por explotación sexual.

Según informó Arriba Noticias, la captura fue el resultado de una investigación coordinada entre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay y la Policía Federal Argentina, que permitió localizar a Cabra en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se concretó el 4 de julio.

Lo declararon en rebeldía tras abandonar su domicilio

Cabra había sido condenado mediante la Sentencia Nº 15/2026, cuyo veredicto fue leído el 16 de junio y cuyos fundamentos se conocieron el 23 de junio.

Hasta que la condena quedara firme, permanecía en libertad bajo las condiciones previstas por el artículo 375 del Código Procesal Penal Federal, entre ellas fijar domicilio y presentarse semanalmente ante las autoridades.

Sin embargo, el Tribunal comprobó que había abandonado sin autorización los domicilios declarados en la provincia del Chaco. Ante esa situación, el 24 de junio fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura nacional e internacional.

La investigación permitió localizarlo

Tras la orden judicial, el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal desplegó una investigación que incluyó intervenciones telefónicas, análisis de geolocalización, seguimiento del tráfico de datos y monitoreo de redes sociales, especialmente Facebook.

Las tareas permitieron identificar perfiles y vehículos vinculados al entorno del prófugo hasta establecer su ubicación en territorio bonaerense.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron cerca de un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.

La condena por explotación sexual

La condena se originó por hechos ocurridos en 2006. Durante el juicio quedó acreditado que la víctima, de 17 años, fue engañada con una falsa propuesta laboral en Chaco y trasladada a Concepción del Uruguay.

Según la sentencia, permaneció privada de su libertad y fue sometida a explotación sexual en un prostíbulo conocido como "Snack Bar".

La investigación determinó que sufrió amenazas y agresiones físicas y psicológicas para impedir que escapara. Incluso, luego de regresar a Chaco, fue localizada, secuestrada nuevamente y trasladada otra vez a Entre Ríos para continuar siendo explotada.

La denuncia y las medidas judiciales

La causa se inició en 2019, cuando la víctima denunció los hechos a través de la Línea 145. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Además de la pena de 10 años de prisión, el Tribunal dispuso una indemnización de $65.292.000 para la víctima, el decomiso del inmueble donde funcionaba el prostíbulo y el embargo de una moto.