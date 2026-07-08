Video: murió automovilista tras chocar su auto contra un árbol en ruta santafesina

El automóvil en el que viajaban dos hombres perdió el control, presuntamente por el reventón de un neumático, e impactó contra un árbol. El conductor falleció en el hospital y el acompañante sufrió lesiones leves.
Un joven de 27 años murió este martes por la tarde luego de protagonizar un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional 11, en el acceso sur a la ciudad santafesina de Avellaneda, a pocos metros del puente El Rey, que conecta esa localidad con Reconquista.
Según las primeras informaciones, el automóvil Chery QQ en el que viajaban dos hombres circulaba en sentido sur-norte cuando, presuntamente, sufrió el reventón de uno de sus neumáticos. La situación provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, que terminó impactando contra un árbol ubicado a la vera de la ruta.
El momento del accidente quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Avellaneda, donde se observa cómo el rodado se desvía bruscamente de la calzada antes de colisionar.
El conductor falleció en el hospital
Tras el impacto, el automóvil chocó contra el cordón de la ruta, golpeó un árbol, giró sobre sí mismo y quedó detenido en sentido contrario al de circulación.
Como consecuencia de la violencia del choque, ambos ocupantes salieron despedidos del habitáculo y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Reconquista.
En el centro asistencial se confirmó el fallecimiento del conductor, identificado como Julio Khalil Jara, de 27 años, oriundo de Fortín Olmos e hijo de la docente Daniela Jara.
En tanto, el acompañante, Luis Vicente Basabilbaso, de 31 años y domiciliado en Reconquista, sufrió un golpe en la cabeza y recibió el alta médica durante la noche.
Investigan las causas del siniestro
De acuerdo con el testimonio brindado por Basabilbaso, ambos habían compartido unas cervezas en un local de Reconquista antes de dirigirse hacia Avellaneda.
El sobreviviente relató que conducía Jara cuando, por motivos que no pudo precisar, perdió el control del vehículo hasta impactar contra los árboles ubicados al costado de la ruta.
Los investigadores trabajan para determinar con precisión la mecánica del accidente y establecer si el reventón del neumático fue el desencadenante del siniestro.