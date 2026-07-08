Un frigorífico de pescados de Victoria deberá frenar su actividad por irregularidades ambientales

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos ordenó la suspensión preventiva y temporal de un frigorífico de pescados ubicado en la ciudad de Victoria. La medida alcanza a la empresa dedicada al procesamiento de pescado y se mantendrá vigente hasta que regularice su situación ambiental.

La resolución fue firmada el 3 de julio y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además de frenar la actividad del establecimiento, el organismo provincial dispuso el inicio de un sumario administrativo por presuntos incumplimientos de la normativa vigente.

Según la resolución, la firma desarrollaba la actividad de procesamiento de pescados sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental exigido para este tipo de establecimientos. También se le atribuye no haber respondido de manera adecuada a los requerimientos técnicos realizados durante la evaluación ambiental.

Denuncias y requerimientos sin resolver

El expediente se originó a partir de inspecciones, análisis de documentación e informes técnicos sobre la actividad del frigorífico de pescados. A esas actuaciones se sumaron denuncias por presuntas irregularidades vinculadas al tratamiento de efluentes y la gestión de residuos generados por la industria pesquera.

La Secretaría de Ambiente indicó que la empresa había sido intimada a cumplir con las exigencias formuladas por las áreas técnicas. Sin embargo, según consta en la resolución, la firma presentó documentación distinta a la solicitada y no habría regularizado los puntos observados.

También fueron incorporadas presentaciones realizadas por frigoríficos exportadores de pescado de río de Entre Ríos. Ante ese escenario, el área de Control y Fiscalización Ambiental recomendó aplicar medidas inmediatas para prevenir posibles daños ambientales.

Una medida preventiva y temporal

La suspensión fue dispuesta en el marco del Decreto Nº 4977/09, que regula la evaluación de impacto ambiental y permite aplicar medidas preventivas cuando una actividad funciona sin las autorizaciones correspondientes o no cumple con los requerimientos de la autoridad de aplicación.

El organismo provincial remarcó que las medidas preventivas tienen ejecución inmediata y carácter transitorio. En este caso, la actividad del frigorífico de pescados quedará suspendida hasta que se adopten las mejoras necesarias y se complete la regularización ambiental.

La resolución también formuló imputación a la empresa por dos hechos: desarrollar la actividad sin Certificado de Aptitud Ambiental e incumplir los requerimientos técnicos debidamente notificados durante el trámite administrativo.

Plazo para presentar descargo

La firma contará con un plazo de diez días hábiles desde su notificación para realizar el descargo correspondiente y ofrecer las pruebas que considere pertinentes. En caso de no hacerlo, la Secretaría podrá resolver con la documentación incorporada al expediente.

El establecimiento señalado se encuentra en la intersección de calle Intendente Félix Cudini y calle Pública, en Victoria. La suspensión alcanza a toda la actividad industrial desarrollada en ese lugar.

La medida busca prevenir impactos ambientales mientras se define la situación administrativa del frigorífico de pescados. El sumario continuará para determinar si corresponde aplicar sanciones y bajo qué condiciones podría retomarse la actividad.