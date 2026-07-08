ANSES confirmó el monto del subsidio de contención familiar para gastos de sepelio

ANSES mantiene vigente el subsidio de contención familiar, una prestación destinada a reintegrar parte de los gastos de sepelio, cremación o inhumación en situaciones contempladas por la normativa. El monto actual informado por el organismo es una suma fija de $15.000.

El beneficio puede ser solicitado por familiares o representantes que acrediten haber pagado el servicio fúnebre. La gestión está prevista para casos vinculados con el fallecimiento de una persona jubilada o pensionada, personas fallecidas por COVID-19 y niños o adolescentes que se hubiesen encontrado en tratamiento oncológico.

La prestación no varía según el haber que percibía la persona fallecida ni por el monto abonado por el servicio. Se trata de un pago único, otorgado como reintegro parcial, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por ANSES.

Quiénes pueden solicitar el beneficio

En el caso de fallecimiento de una persona jubilada o pensionada, el subsidio puede ser pedido por quien haya afrontado los gastos correspondientes. El trámite debe iniciarse antes de que se cumpla un año desde la fecha del fallecimiento, de acuerdo con la información oficial.

También se contempla a familiares de personas fallecidas por COVID-19 en determinadas situaciones. Entre los posibles solicitantes se encuentran cónyuge o conviviente previsional, madre, padre o hijo, siempre que puedan acreditar el pago del sepelio, cremación o inhumación.

Para los casos de niños o adolescentes que estaban en tratamiento oncológico, la solicitud puede ser presentada por la madre, el padre o el representante legal. En todos los escenarios, la documentación respaldatoria resulta clave para que el organismo evalúe la procedencia del beneficio.

Documentación y trámite

Para iniciar el pedido, ANSES solicita DNI, partida de defunción y la factura del servicio fúnebre emitida a nombre de quien realiza la gestión. La documentación debe corresponder al caso declarado y permitir comprobar que el solicitante se hizo cargo del gasto.

El trámite puede realizarse en una oficina del organismo, con turno previo. Antes de asistir, se recomienda reunir todos los comprobantes exigidos para evitar demoras o rechazos en la presentación.

Cuando la gestión queda a cargo de una persona que acredita el pago del sepelio, la cremación o la inhumación, el plazo para presentar la solicitud es de un año desde el fallecimiento. Una vez aprobada, ANSES abona la suma fija vigente de $15.000 como reintegro.