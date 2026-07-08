Por una agresión, una mujer no podrá asistir a espectáculos deportivos durante dos años

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional a través del programa Tribuna Segura. La sanción alcanza a todos los eventos deportivos del país y se fundamentó en un episodio de violencia ocurrido en un club bonaerense.
El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió el ingreso a espectáculos deportivos de todo el país a una mujer durante 24 meses, tras considerar que protagonizó un hecho de violencia en las instalaciones del club Asociación Nueva Alianza, en la provincia de Buenos Aires. La medida fue oficializada mediante la Resolución 618/2026 y comenzó a regir desde su dictado.
La mujer en cuestión, C.N.R, fue incorporada al programa Tribuna Segura bajo la figura de "Restricción de Concurrencia Administrativa", lo que le impedirá asistir a cualquier evento deportivo que se desarrolle en el territorio nacional durante los próximos dos años.
La medida reemplazó una restricción inicial de 180 días
De acuerdo con la resolución publicada por el Ministerio de Seguridad Nacional, la actuación se inició a partir de un pedido formulado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) de la provincia de Buenos Aires.
Inicialmente, el organismo había solicitado una restricción de 180 días, pero tras analizar la documentación incorporada al expediente, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos consideró pertinente ampliar la sanción a 24 meses, en el marco de las facultades previstas por la Ley del Deporte y la normativa que regula el programa Tribuna Segura.
La denuncia por lesiones y amenazas
Según los antecedentes incluidos en el expediente administrativo, el episodio ocurrió el 31 de mayo durante una actividad deportiva oficial desarrollada en el club Asociación Nueva Alianza.
La resolución indicó que R. habría agredido físicamente a otra mujer, sujetándola del cuello y golpeándola con puños en el rostro. Además, se señaló que posteriormente le habría proferido amenazas de muerte.
El Ministerio también tomó en consideración la denuncia penal radicada por lesiones leves y amenazas ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de La Plata, junto con la solicitud presentada por las autoridades del club para que se evaluara la aplicación del derecho de admisión.
Buscan prevenir hechos de violencia
En los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo que la medida tiene como finalidad preservar el orden y la seguridad en los espectáculos deportivos, evitando la presencia de personas que puedan representar un riesgo para el normal desarrollo de esos eventos.
Asimismo, recordó que el programa Tribuna Segura y las restricciones administrativas están contemplados en la Ley 20.655, su decreto reglamentario y la Resolución 354/2017, normas que facultan a la cartera de Seguridad a impedir el ingreso a estadios y otros espectáculos deportivos a personas involucradas en hechos de violencia.
La resolución estableció que la restricción de concurrencia administrativa permanecerá vigente por 24 meses y tendrá alcance en todos los eventos deportivos del territorio nacional.