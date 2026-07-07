Suiza eliminó a Colombia por penales y será el rival de Argentina en cuartos

Suiza venció 4-3 a Colombia en la definición por penales, tras igualar sin goles en 120 minutos, y se convirtió en el próximo rival de la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.
Suiza se transformó en el próximo rival de la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 4-3 en la definición por penales ante Colombia. Luego de un empate sin goles durante el tiempo reglamentario y el alargue, el conjunto europeo mostró mayor eficacia desde los doce pasos y consiguió el pasaje a la siguiente instancia del certamen.
El encuentro se disputó en el BC Place de Vancouver y se caracterizó por la paridad entre ambos equipos. Durante los 90 minutos reglamentarios hubo escasas situaciones claras de gol y ninguno logró quebrar el cero, una tendencia que también se mantuvo durante el tiempo suplementario.
Con el empate sin goles consumado al cabo de los 120 minutos, la clasificación debió resolverse mediante la tanda de penales, donde la efectividad terminó marcando la diferencia.
La definición favoreció a los europeos
La serie desde los doce pasos comenzó con alta tensión y varios momentos de dramatismo. Colombia sufrió un duro golpe cuando Davinson Sánchez ejecutó el segundo penal de su equipo y el remate se estrelló en el travesaño. La pelota picó sobre la línea de gol, pero no llegó a ingresar.
Suiza también tuvo un tropiezo cuando Manuel Akanji falló su disparo, lo que permitió que la definición continuara igualada. Sin embargo, el punto de quiebre llegó con la ejecución de Juan Camilo "Cucho" Hernández, quien no pudo convertir para el conjunto cafetero.
Aprovechando esa oportunidad, los futbolistas suizos mantuvieron la calma y acertaron los remates restantes para cerrar la serie 4-3 y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Argentina ya conoce a su rival
Con este resultado, el seleccionado europeo enfrentará ahora a la Selección Argentina, que horas antes había protagonizado una remontada memorable al derrotar 3-2 a Egipto en los octavos de final, consignó Minuto Uno.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará seguir avanzando en el certamen frente a un rival que demostró solidez defensiva y fortaleza anímica para resolver una llave muy pareja.