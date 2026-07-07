La emoción de Messi tras la impresionante victoria de Argentina ante Egipto: “es una locura”

REDACCIÓN ELONCE
Messi fue clave para la victoria de la Argentina ante Egipto. El capitán se agarró la cabeza y estalló en lágrimas apenas finalizó el encuentro. En sus declaraciones, destacó que “es una locura lo que hizo este grupo”.
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, estalló en lágrimas cuando terminó el partido en el que la "Albiceleste" venció a Egipto por 3 a 2 y se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Lionel Messi crying tears of JOY at full time, I love you. pic.twitter.com/sW6L7Eauzi— Mod (@CFCMods) July 7, 2026
El máximo artillero del certamen mundialista se agarró la cabeza y se emocionó apenas el árbitro francés François Letexier pitó el final del encuentro.
Messi fue clave para el triunfo ya que asistió a Cristian "Cuti" Romero y luego convirtió el gol del empate frente al conjunto africano que se hizo fuerte desde el inicio.
Messi fue clave y su alegría
Tras errar el penal que le atajó el arquero Mostafa Shobeir Oufa, quien tuvo una actuación increíble frente a Australia, el jugador del Inter Miami se repuso, subió su nivel y ayudó a conjunto nacional para ganar.
Messi la igualdad a los 38 minutos del segundo tiempo, con una tremenda volea dentro del área que gritó con todas sus fuerzas.
Finalmente, el gol de la victoria de la Selección argentina llegó a los 47 del complemento, cuando Fernández cabeceó con muchísima precisión gracias a un centro perfecto de Lautaro Martínez.
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, expresó su alegría luego del increíble triunfo ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y destacó que “es una locura lo que hizo este grupo”.
“Este grupo no baja los brazos nunca”
Messi, que fue clave en la remontada gracias a la asistencia que le dio a Cristian “Cuti” Romero para el descuento y a su gol para empatar, explicó que “fue muy igualado todo”, y añadió: “Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”.
A su vez, el crack rosarino subrayó: “Tuvimos la suerte de conseguir el gol del ‘Cuti’ rápido y todavía quedaba tiempo… Es una locura lo que hizo este grupo hoy”. Finalmente, mencionó que está “contento de que la gente pueda seguir alentando y disfrutando del pase”.
"CUANDO SE PUSIERON 2-0, LA VI FEA DE VERDAD", Leo Messi vio complicada la clasificación de Argentina cuando llegó el segundo de Egipto.
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La Selección argentina le dio vuelta un increíble partido a Egipto, en el que llegó a estar con una desventaja de dos goles a los 33 minutos del segundo tiempo y todo indicaba que su camino iba a llegar hasta los octavos de final.
Máximo artillero en el Mundial
Finalmente, los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron dar vuelta la historia gracias a los goles de Romero, Messi y Enzo Fernández, en una increíble ráfaga goleadora en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Con este gol, además, Messi quedó en soledad como máximo artillero en el Mundial con ocho tantos.
La próxima presentación de la Selección argentina será el sábado a las 22, cuando juegue en el Hard Rock Stadium de Miami ante el ganador de Colombia y Suiza por un lugar en las semifinales.