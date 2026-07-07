Espert fue a indagatoria, se negó a declarar y presentó un escrito en la causa por presunto lavado de dinero

La indagatoria de José Luis Espert avanzó este martes con la presentación del exdiputado nacional ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, donde debía responder por una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero. Por consejo de sus abogados, optó por no declarar y presentó un escrito acompañado de documentación para sostener su defensa.

La investigación está a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez, quien solicitó la indagatoria ante el juez federal Lino Mirabelli. La defensa de Espert también pidió que el magistrado reasuma la conducción de la investigación y produzca directamente parte de la prueba ofrecida.

La citación había sido postergada durante una semana luego de que los abogados del economista solicitaran más tiempo para analizar el expediente antes de la audiencia.

La acusación por una transferencia de 200 mil dólares

Según la hipótesis de la fiscalía, Espert recibió 200 mil dólares del empresario Federico "Fred" Machado mediante un contrato presuntamente simulado de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo.

Para el Ministerio Público Fiscal, ese contrato habría servido para justificar el ingreso de dinero de origen ilícito. La acusación sostiene que esos fondos fueron utilizados posteriormente para adquirir vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.

La investigación se vincula con el acuerdo judicial que Machado alcanzó en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aeronaves. No obstante, la acusación por narcotráfico que también había recaído sobre el empresario fue finalmente descartada por la justicia estadounidense.

La defensa rechazó las acusaciones

En un comunicado, la defensa de Espert afirmó que la transferencia investigada respondió a "un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan".

Como respaldo de esa postura, los abogados presentaron once correos electrónicos intercambiados durante 2019, que, según sostienen, demuestran la existencia de una relación contractual genuina entre las partes.

Además, solicitaron que esa prueba sea producida directamente por el juez y plantearon que los mismos hechos ya son investigados desde 2021 en otro juzgado federal. En ese sentido, pidieron que un único magistrado concentre el expediente para evitar decisiones contradictorias.

El vínculo con Federico Machado

La relación entre Espert y Machado se remonta a 2019, cuando el empresario colaboró con la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado utilizado para realizar más de 30 vuelos, además de financiar la presentación de un libro y facilitar un vehículo blindado.

Esos antecedentes forman parte de otra investigación judicial paralela. Más tarde, durante la campaña legislativa de 2023, cuando Espert encabezaba la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, el dirigente Juan Grabois presentó la denuncia que dio origen al expediente por el contrato firmado con la minera guatemalteca.

En distintas declaraciones públicas, Espert relativizó el vínculo con Machado y evitó confirmar si efectivamente había recibido los 200 mil dólares, aunque durante la investigación surgieron evidencias sobre viajes y encuentros entre ambos.

Allanamientos y otros imputados

En octubre del año pasado, la Justicia ordenó allanamientos en el domicilio de Espert, en San Isidro, y en su despacho de la Cámara de Diputados. Durante esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación relacionada con Machado.

Tras esos operativos, Espert renunció a su candidatura y solicitó licencia como diputado nacional.

En la causa también fueron citados a declaración indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la firma Varianza SA, señalada por la fiscalía como una de las empresas utilizadas en la presunta maniobra investigada.

Por su parte, Federico Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y permanece detenido en ese país luego del acuerdo judicial alcanzado con las autoridades estadounidenses.