Videos: los tres goles de Argentina para la épica victoria ante Egipto por 3 a 2

La Selección Argentina se quedó con una victoria épica por 3-2 frente a Egipto en el Mercedes Benz Stadium, en Atlanta, por los octavos de final de la Copa del Mundo y espera en la próxima fase por Suiza o Colombia. Los videos de los goles.
La selección argentina protagonizó una remontada histórica frente a Egipto, donde superó un 0-2 adverso con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Este triunfo por 3 a 2 en el tiempo agregado le permitió clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.
La selección argentina de Lionel Scaloni consiguió una victoria memorable por 3 a 2 contra Egipto y accedió a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo africano se puso en ventaja con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico, pero Argentina logró dar vuelta el resultado con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.
El conjunto de Lionel Scaloni mostró un gran carácter para revertir un encuentro muy complicado. Incluso Lionel Messi erró un penal en el primer tiempo. Ahora, Argentina se enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia para buscar un lugar en las semifinales.
El primer tiempo comenzó con un susto para Argentina. Enzo Fernández recuperó la pelota sobre el sector izquierdo y quedó golpeado, pero se reincorporó de inmediato. El equipo argentino adelantó sus líneas y buscó presionar arriba. Sin embargo, Egipto abrió el marcador a los 14 minutos con un gol de cabeza de Yasser Ibrahim. Tras un centro de Marwan Attia, el defensor se anticipó entre Cristian Romero y Lisandro Martínez y venció a Emiliano Martínez.
Argentina tuvo una gran oportunidad para empatar cuando el árbitro François Letexier sancionó un penal a los 18 minutos, luego de que Haissem Hassan derribara a Nicolás Tagliafico en el área. Sin embargo, Mostafa Shobeir le contuvo el penal a Lionel Messi, quien buscó el palo derecho con un remate cruzado. Shobeir adivinó la intención y evitó el empate. Messi falló su cuarto penal en Mundiales en tiempo reglamentario, un récord que no deseaba alcanzar.
A los 30 minutos, Lionel Messi estuvo muy cerca de igualar el partido con un tiro libre desde la puerta del área. El capitán argentino ejecutó por encima de la barrera, pero el remate pegó en el palo y Egipto mantuvo la ventaja por 1 a 0. Mostafa Shobeir volvió a salvar a Egipto a los 38 minutos con una atajada notable ante un remate cruzado de Julián Álvarez. El primer tiempo finalizó con Egipto en ventaja por 1 a 0.
El segundo tiempo comenzó sin cambios en Argentina, mientras que Hamdi Fathy ingresó por Emam Ashour en Egipto. A los 22 minutos, Egipto amplió la ventaja con un gol de Mostafa Zico. Mohamed Salah condujo el avance, abrió hacia la derecha para Haissem Hassan y el delantero envió el pase atrás para la llegada de Zico, quien definió de primera y puso el 2 a 0.
Scaloni realizó cambios en busca del empate. Lautaro Martínez y Nicolás González ingresaron por Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico.
A los 33 minutos, Argentina descontó con un gol de Cristian Romero. Lionel Messi ejecutó un centro preciso y Romero ganó de cabeza en el área. Mostafa Shobeir alcanzó a desviar la pelota, pero no pudo evitar que ingresara al arco. Ahora, Egipto ganaba 2 a 1.
A los 38 minutos, Lionel Messi logró el empate con una gran acción colectiva. Tras un centro pasado, Lautaro Martínez metió una chilena y Montiel bajó la pelota para Messi, quien apareció y definió con un potente remate que dejó sin chances a Mostafa Shobeir. El partido estaba 2 a 2.
Finalmente, Argentina dio vuelta un partido increíble en el tiempo agregado. Lautaro Martínez desbordó y envió un centro preciso para Enzo Fernández, quien apareció por el medio y conectó de cabeza para vencer a Mostafa Shobeir. Argentina ganó 3 a 2 y logró la clasificación a los cuartos de final del Mundial.