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Deportes Histórica victoria de Argentina

Ayala: “Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerle a estos muchachos”

La selección argentina de Lionel Scaloni consiguió una victoria memorable por 3 a 2 contra Egipto y accedió a los cuartos de final del Mundial 2026. “Estaban golpeados, pero se prometieron seguir con la frente alta y esta es otra demostración de este grupo”, dijo.

7 de Julio de 2026
Roberto Ayala, ayudante de Scaloni.
Roberto Ayala, ayudante de Scaloni. Foto: (Captura tv).

La selección argentina de Lionel Scaloni consiguió una victoria memorable por 3 a 2 contra Egipto y accedió a los cuartos de final del Mundial 2026. “Estaban golpeados, pero se prometieron seguir con la frente alta y esta es otra demostración de este grupo”, dijo.

La selección argentina de Lionel Scaloni consiguió una victoria memorable por 3 a 2 contra Egipto y accedió a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo africano se puso en ventaja con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico, pero Argentina logró dar vuelta el resultado con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

El conjunto de Lionel Scaloni mostró un gran carácter para revertir un encuentro muy complicado. Incluso Lionel Messi erró un penal en el primer tiempo. Ahora, Argentina se enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia para buscar un lugar en las semifinales.

El ayudante de campo de Lionel Scaloni, el paranaense Roberto Ayala aseguró que le estaba “volviendo el alma al cuerpo” tras el triunfo de Argentina por 3 a 2 frente a Egipto y le agradeció a los jugadores que lograron la hazaña de dar vuelta el partido.

 

“Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerle a estos muchachos”, señaló, tras lo cual dijo en declaraciones televisivas a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas: “Se lo decía recién a Paredes, no se cansan y siempre van por más”.

Además, indicó: “Estaban golpeados, pero se prometieron seguir con la frente alta y esta es otra demostración de este grupo”, remarcó el excapitán entrerriano de la Selección y ayudante de Scaloni.

¡ARGENTINA GANÓ UN PARTIDO ÉPICO PARA METERSE EN CUARTOS! | Argentina 3-2 Egipto | RESUMEN

Temas:

Selección Argentina Mundial 2026 Lionel Messi Lionel Scaloni
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