Desvincularon del club a jugador de rugby procesado por presunta venta de drogas

El Club Salto Grande resolvió apartar al deportista Luciano Romero Hergenzter luego de que la Justicia Federal lo procesara junto a otras siete personas por integrar una organización acusada de comercializar estupefacientes mediante un grupo de mensajería instantánea denominado "Droga Concordia".
Un jugador de rugby de Concordia fue desvinculado del Club Salto Grande luego de haber sido procesado por la Justicia Federal en el marco de una investigación que desarticuló una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes a través de un grupo de mensajería instantánea denominado "Droga Concordia".
La medida fue adoptada por las autoridades de la institución deportiva tras tomar conocimiento del procesamiento de Luciano Romero Hergenzter, quien, según la investigación judicial, habría creado y administrado el grupo utilizado para ofrecer cocaína, marihuana y pastillas de éxtasis, publicó Concordia Policiales.
En total, ocho jóvenes fueron procesados por integrar la supuesta organización y la Justicia dispuso embargos de seis millones de pesos para cada uno de los imputados.
Ocho procesados y una investigación encubierta
Además de Romero Hergenzter, fueron procesados Lautaro Miño Ramos, Emanuel Rojas, Ignacio Fink, Isaías Suárez, Milena Sánchez, Tomás López y Jesús Báez.
La investigación determinó que los integrantes utilizaban el grupo de de mensajería instantánea para publicar ofertas de drogas bajo distintos nombres de usuario o seudónimos, entre ellos "La Bomba", "Ponte Perro", "Farmaceuta" y "Vikendi", identidades que luego pudieron ser establecidas por los investigadores.
La causa avanzó gracias al trabajo de tres agentes reveladores de la División Antidrogas Concordia de la Policía Federal Argentina, quienes ingresaron al grupo simulando ser compradores de estupefacientes.
A partir de esas conversaciones y de las intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia Federal, los investigadores lograron reconstruir la modalidad utilizada para concretar las ventas y reunir las pruebas que derivaron en los procesamientos.
El rol atribuido al jugador de rugby
De acuerdo con la acusación, Luciano Romero Hergenzter habría desempeñado un papel central en la estructura investigada al ser quien creó y administró el grupo de Telegram donde se concretaban las publicaciones y contactos con los compradores.
El joven es un conocido deportista de Concordia y había integrado el plantel del Club Salto Grande.
Tras conocerse el procesamiento, la institución deportiva resolvió desvincularlo de manera preventiva mientras continúe la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.
Otro imputado trabajaría en una escuela
La pesquisa también atribuye un rol específico a Emanuel Rojas, quien habría actuado como transportista de los estupefacientes comercializados por la organización.
Según trascendió, Rojas se desempeñaría como ordenanza en la Escuela Vélez Sarsfield de Concordia.
La organización fue desarticulada luego de varios meses de tareas investigativas que incluyeron agentes encubiertos, seguimientos, análisis de comunicaciones y distintas medidas de prueba ordenadas por la Justicia Federal.
La causa continúa en etapa de instrucción y los ocho imputados permanecen procesados mientras avanza la investigación judicial.