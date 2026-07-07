Casi 3.000 estudiantes ya usan Unipase y el programa suma nuevos comercios en Paraná

Más de 2.800 estudiantes universitarios ya forman parte de Unipase, el programa de descuentos y promociones destinado a quienes cursan carreras en Paraná. La iniciativa reúne actualmente a 103 comercios adheridos de distintos rubros y continúa sumando alternativas para reducir gastos cotidianos de la comunidad estudiantil.

El crecimiento del sistema fue destacado durante una recorrida por un nuevo local incorporado al programa, ubicado en la zona céntrica de la ciudad. El comercio ofrece un 10% de descuento en artículos de perfumería y accesorios, todos los días y con diferentes medios de pago.

La propuesta fue impulsada desde la Mesa Universitaria de Marca Paraná y busca acercar beneficios a estudiantes que residen en la capital entrerriana, ya sea de manera permanente o mientras transitan sus estudios superiores.

Un programa que amplía descuentos para universitarios

Desde el Municipio señalaron que Unipase superó el centenar de comercios adheridos y mantiene un crecimiento sostenido desde su puesta en marcha. La iniciativa contempla promociones en rubros vinculados al consumo diario, servicios, gastronomía, salud, indumentaria y otros sectores.

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, sostuvo que los descuentos representan una ayuda para estudiantes universitarios y remarcó que el programa se construye a partir de la participación de los comercios locales.

Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, indicó que la propuesta se consolidó con el tiempo y que permite vincular a los estudiantes con la actividad comercial de la ciudad, a través de una red de beneficios que sigue incorporando nuevos puntos.

Cómo tramitar el beneficio

Para acceder a Unipase, los estudiantes deben realizar la gestión a través de la aplicación MiParaná. El trámite requiere presentar el DNI y un certificado de alumno regular que permita acreditar la condición de estudiante universitario.

Una vez aprobada la solicitud, cada persona puede consultar los descuentos y promociones disponibles en los comercios adheridos. Las condiciones dependen de cada establecimiento y pueden variar según el rubro, los productos incluidos y los medios de pago habilitados.

Los locales interesados en sumarse también pueden realizar la adhesión de forma digital. Con más de 2.800 estudiantes registrados y 103 comercios participantes, Unipase amplía su presencia en Paraná como una herramienta de acceso a beneficios para la comunidad universitaria.