REDACCIÓN ELONCE
Tras difundirse un pedido de colaboración para localizar a León, de 4 años, en Sauce Montrull; minutos antes de las 19, se confirmó a Elonce que el niño fue hallado por su padre en buen estado de salud.
Hallaron al niño de 4 años con autismo que estuvo extraviado en Sauce Montrull. El municipio de Sauce Montrull había difundido, este lunes por la tarde, un pedido de colaboración para dar con el paradero de León, un niño de 4 años con trastorno del espectro autista, que se había extraviado en las calles de la vecina localidad del departamento Paraná.
Según la información oficial, el menor no habla, aunque escucha, lo que complicó la búsqueda durante un par de horas. La búsqueda se concentró en la zona de Ruta Nacional 12, a la altura del paraje conocido como La Vaca Rumbera.
Minutos antes de las 19, se confirmó a Elonce que el niño fue hallado por su padre en buen estado de salud. El menor fue encontrado en la otra margen del arroyo de la localidad, en una zona alejada del domicilio.
Vecinos y efectivos policiales, colaboraron con el operativo de búsqueda y agilizaron la localización de León que fue encontrado por su papá.