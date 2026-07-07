Bélgica goleó a Estados Unidos y enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026

Bélgica dio una muestra de carácter y jerarquía al imponerse con autoridad sobre Estados Unidos por 4-1 en el estadio Lumen Field de Seattle, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. El conjunto dirigido por Rudi García fue ampliamente superior y aprovechó cada error de su rival para construir una victoria que lo mantiene entre los principales candidatos del certamen.

¿CANDIDATO? BÉLGICA APLASTÓ AL LOCAL Y SE METIÓ EN 4TOS | Estados Unidos 1-4 Bélgica | RESUMEN | M94

El equipo europeo resolvió el partido con una combinación de eficacia ofensiva y solidez colectiva. Charles de Ketelaere fue la gran figura de la noche al convertir dos goles en la primera etapa, mientras que Hans Vanaken y Romelu Lukaku completaron la goleada en el complemento para sellar el pase a la siguiente instancia.

Con este triunfo, Bélgica se medirá el próximo viernes desde las 16 (hora argentina) con España, que viene de eliminar por la mínima a Portugal en un duelo que significó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo.

Un primer tiempo de alto nivel para encaminar la clasificación

Desde el inicio del encuentro, Bélgica asumió el protagonismo y trasladó rápidamente ese dominio al marcador. A los nueve minutos, Charles de Ketelaere apareció dentro del área para definir con precisión y establecer el 1-0, luego de una jugada colectiva que desnudó las falencias defensivas del conjunto estadounidense.

Aunque el desarrollo favorecía claramente al equipo europeo, Estados Unidos encontró el empate a los 31 minutos mediante una acción de pelota parada. Un tiro libre ejecutado por Malik Tillman terminó desviándose en Hans Vanaken, descolocó a Thibaut Courtois y se transformó en el 1-1.

Foto: Infobae.

La igualdad fue apenas un instante de alivio para los dirigidos por Mauricio Pochettino. Apenas dos minutos después, Leandro Trossard envió un centro preciso que encontró nuevamente a De Ketelaere, quien ganó en el juego aéreo y marcó el 2-1 con el que Bélgica volvió a tomar el control antes del descanso.

Los errores de Estados Unidos terminaron de definir el partido

En el segundo tiempo, Bélgica mantuvo el orden táctico y esperó el momento oportuno para ampliar la ventaja. Ese instante llegó tras una equivocación del arquero Matt Freese, que perdió la pelota en la salida y dejó servido el gol para Hans Vanaken, quien remató desde fuera del área hacia un arco desprotegido.

Con el 3-1, el seleccionado europeo manejó el ritmo del encuentro y aprovechó los espacios que dejó un rival obligado a adelantarse en busca del descuento. La diferencia en el marcador reflejaba también la superioridad mostrada en el juego.

Foto: Infobae.

Cuando el partido se acercaba a su final, una nueva desatención defensiva de Estados Unidos fue capitalizada por Romelu Lukaku. El experimentado delantero no desperdició la oportunidad y definió con tranquilidad para establecer el 4-1 definitivo que confirmó la clasificación belga.

España, el próximo desafío de Bélgica

El triunfo coloca a Bélgica frente a uno de los equipos más sólidos del Mundial 2026. España llega a los cuartos de final tras eliminar a Portugal y mantiene un rendimiento destacado, ya que continúa invicta y todavía no recibió goles en lo que va del torneo.

Foto: Infobae.

Para el conjunto dirigido por Rudi García, el cruce representa una oportunidad de confirmar su candidatura al título. La capacidad ofensiva demostrada frente a Estados Unidos, sumada a la experiencia de futbolistas como Lukaku, Courtois, Trossard y De Ketelaere, alimenta las expectativas de cara a un compromiso de máxima exigencia.