España venció a Portugal y avanzó a cuartos con un gol agónico de Mikel Merino

España logró una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial tras derrotar a Portugal en un partido cargado de emociones. Un pase brillante en el cierre permitió que Mikel Merino marcara el gol de la victoria en un encuentro que también quedó marcado por la despedida mundialista de Cr
España volvió a instalarse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo después de 16 años gracias a una victoria inolvidable frente a Portugal. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente encontró el premio sobre el final del encuentro, cuando una gran jugada colectiva terminó con un pase perfecto hacia Mikel Merino, quien quedó mano a mano con el arquero y definió con enorme calidad para sellar el 1-0 definitivo.
El gol desató el festejo de todo el plantel español y de miles de aficionados que esperaban desde hace más de una década volver a vivir una clasificación de semejante magnitud. El partido fue extremadamente parejo, con dos selecciones que mostraron orden táctico, intensidad y una gran disciplina defensiva durante gran parte de los 90 minutos.
Cuando parecía que el tiempo reglamentario se encaminaba hacia un empate, España encontró la claridad necesaria para romper el equilibrio. La aparición de Merino en el área y su impecable definición terminaron inclinando una historia que hasta ese momento parecía destinada a resolverse en el alargue.
El regreso a la élite mundial
La clasificación representa un momento muy especial para España, que no alcanzaba los cuartos de final de un Mundial desde Sudáfrica 2010. Aquella recordada campaña terminó con la conquista del primer y único título mundial de la selección española, un logro que marcó una época dorada para el fútbol del país.
Desde entonces, la Roja había sufrido eliminaciones tempranas que generaron numerosas críticas y profundas renovaciones dentro del plantel. Sin embargo, el proceso encabezado por Luis de la Fuente comenzó a dar resultados importantes, con una generación que combina la experiencia de algunos referentes y el talento de jóvenes figuras capaces de asumir el protagonismo en los momentos decisivos.
El rendimiento colectivo fue una de las principales fortalezas del equipo durante este compromiso. España monopolizó la posesión durante varios pasajes del encuentro, administró correctamente los tiempos y supo mantener la calma incluso cuando Portugal intentó presionar en busca del empate sobre el cierre.
La despedida de una leyenda
Más allá del resultado deportivo, el partido también estuvo atravesado por un fuerte componente emocional. La eliminación de Portugal significó el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más importantes de la historia y máximo referente de su selección durante casi dos décadas.
El delantero portugués disputó una nueva Copa del Mundo con la ilusión de conquistar el único gran título que faltaba en su extraordinaria carrera. Sin embargo, el sueño terminó frente a una España que mostró mayor eficacia en el momento clave y supo aprovechar la oportunidad más clara del encuentro.
Al finalizar el compromiso, las imágenes de Cristiano Ronaldo abandonando el campo de juego reflejaron la magnitud del momento. Mientras los futbolistas españoles celebraban una clasificación histórica, el capitán portugués se despedía del escenario más importante del fútbol internacional, cerrando un capítulo inolvidable para el deporte.