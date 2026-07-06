Video: un jugador de Inglaterra se lesionó en los festejos y se perderá el resto del mundial

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una preocupación inesperada luego del triunfo por 3 a 2 frente a México en el Estadio Azteca. Jordan Henderson sufrió una lesión durante los festejos posteriores al partido y debió recibir asistencia médica dentro del campo de juego.

El mediocampista, de 36 años, intentó saltar un cartel publicitario para acercarse a sus compañeros y a los hinchas ingleses que celebraban detrás de uno de los arcos. En ese movimiento perdió el equilibrio, cayó de manera brusca y permaneció tendido sin poder reincorporarse por sus propios medios.

La situación generó alarma entre los futbolistas de Inglaterra, que rodearon al jugador mientras ingresaba el cuerpo médico. Henderson fue inmovilizado, recibió atención en el césped y luego fue retirado en camilla para ser trasladado a un hospital.

Una lesión que preocupa a Inglaterra

El entrenador Thomas Tuchel confirmó después del encuentro que Henderson sufrió una lesión “muy grave” en la muñeca, aunque todavía no se difundió un parte médico definitivo que determine el alcance del problema ni el tiempo estimado de recuperación. Por ese motivo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que se pierda el resto de la Copa del Mundo.

El volante del Brentford había quedado fuera del partido ante México y se encontraba entre los suplentes. Su lesión se produjo una vez finalizado el encuentro, en medio de una celebración que pasó rápidamente de la euforia a la preocupación.

Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 se fracturó luego de saltar los carteles de publicidad. Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/tLPgROolKm — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 6, 2026

La evolución del mediocampista será seguida de cerca por el cuerpo técnico inglés en las próximas horas. Henderson integra una nómina de experiencia dentro del plantel y su posible ausencia sería una baja sensible desde lo anímico, aun cuando no había tenido una participación protagónica en el certamen.

El triunfo que metió a Inglaterra entre los ocho mejores

En el campo de juego, Inglaterra superó a México por 3 a 2 en un encuentro cambiante y logró avanzar a los cuartos de final. Jude Bellingham marcó dos goles para los europeos y Harry Kane convirtió de penal, mientras que Julián Quiñones y Raúl Jiménez descontaron para el seleccionado local.

El conjunto dirigido por Tuchel jugó gran parte del segundo tiempo con diez futbolistas tras la expulsión de Jarell Quansah. A pesar de esa desventaja, resistió la presión mexicana en el tramo final y sostuvo la diferencia para asegurar la clasificación.

Ahora, Inglaterra enfrentará a Noruega por un lugar en las semifinales del Mundial. Antes de ese compromiso, la atención del seleccionado estará puesta en los estudios médicos de Henderson y en la definición sobre su continuidad dentro de la competencia.