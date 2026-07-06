Invicto y campeón: Paraná festejó el Torneo Entrerriano de Selecciones U21

Paraná se consagró campeón del Campeonato Entrerriano de Selecciones U21 luego de completar una campaña invicta en Colón. El combinado de la capital entrerriana ganó sus cuatro compromisos durante el fin de semana y terminó el certamen con una victoria ante el seleccionado local.

El camino comenzó el sábado con una sólida victoria por 81 a 43 frente a Concepción del Uruguay. En ese primer encuentro, el equipo paranaense logró marcar diferencias desde el desarrollo y sumó un resultado importante para iniciar la competencia.

Más tarde, durante la misma jornada, la Selección U21 volvió a presentarse y superó a Concordia por 78 a 64. Con esos dos triunfos, Paraná cerró el primer día de actividad con puntaje ideal y quedó bien perfilado para definir el torneo.

Dos triunfos el domingo para asegurar el título

La actividad continuó el domingo con el cruce ante Gualeguaychú. Allí, el conjunto de la capital provincial se impuso por 81 a 57 y volvió a mostrar una actuación firme, con autoridad para controlar el desarrollo del partido.

Ese resultado dejó a Paraná ante la posibilidad de quedarse con el campeonato en el encuentro final frente a Colón. El anfitrión llegaba con el respaldo de su público, por lo que el duelo definitorio se presentó como el desafío más exigente de la competencia.

En el partido decisivo, la Selección Paranaense U21 venció a Colón por 79 a 73 y confirmó la consagración. El marcador reflejó un trámite más equilibrado que los encuentros anteriores, aunque el equipo logró sostener la ventaja en los momentos clave.

Una campaña perfecta en Colón

Con la victoria ante el seleccionado local, Paraná completó un recorrido sin derrotas: cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones. El equipo derrotó a Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Colón durante un torneo concentrado en dos jornadas.

La campaña tuvo como rasgo principal la regularidad. El representativo paranaense consiguió imponerse con amplitud en tres de sus encuentros y respondió en el cierre ante un rival que lo exigió hasta el final.

El título U21 representó la segunda consagración entrerriana de Paraná en lo que va del año. Antes, la ciudad había celebrado el campeonato obtenido por la Selección Infantil en el Torneo Entrerriano de la categoría U13.