Recreativo derrotó a Olimpia 63-59 y conquistó el Torneo Apertura de la APB

Club Recreativo volvió a celebrar en el básquet paranaense. El conjunto se impuso por 63 a 59 frente a Olimpia en el estadio Humberto Pietranera y se quedó con la serie final del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB), logrando el campeonato sin necesidad de disputar un tercer partido.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. Recreativo llegó a sacar una amplia ventaja en el primer tiempo, pero Olimpia reaccionó en la segunda mitad y llevó el desenlace hasta los últimos minutos. Finalmente, el equipo visitante sostuvo la diferencia y desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

"Sacamos a relucir el corazón"

Uno de los protagonistas del plantel campeón, Francisco Fravega, destacó el esfuerzo realizado para conseguir el título. "Habíamos empezado arriba nosotros, después se nos vinieron, fue un partido muy duro y la alegría es total".

Foto: Prensa Recreativo

El jugador también recordó el largo camino recorrido durante la temporada. "Se hizo un poco largo el torneo por algunos inconvenientes, pero gracias a Dios pudimos salir campeones, que era lo que queríamos".

Foto: Prensa Recreativo

Consultado sobre el presente del club, señaló: "Venimos trabajando muy duro hace mucho tiempo y yo creo que esto es un premio a ese esfuerzo".

Respecto al cierre del encuentro, reconoció el mérito de Olimpia por la reacción. "Fue un partido rarísimo. Empezamos muy bien arriba y en el segundo tiempo se nos vinieron, incluso nos pasaron a ganar. Sacamos a relucir el corazón y creo que eso nos llevó a ganar".

Además, admitió que la reciente actuación de la Selección Argentina también fue una fuente de inspiración. "Creo que nos motiva mucho la Selección Argentina porque más o menos pasó lo mismo. Sin sufrir no podíamos ganar tan fácil".

Facundo Maquignon: "Lo importante es que hoy ganamos"

Uno de los momentos más llamativos del festejo fue protagonizado por Facundo Maquignon, quien celebró el título subiéndose al aro una vez consumada la victoria.

"Se sufrió bastante, pero lo que importa es el resultado. Hoy estamos acá y ganamos". El jugador también dedicó el campeonato a todas las personas que acompañan al equipo. "Hay mucha gente atrás de todo este equipo: la dirigencia, la gente que alienta, las familias. Este título es para todos ellos".

Sobre el ambiente que se vivió en la final, expresó: "Es lo más hermoso del básquet. Estos momentos de una final son emocionantes, es lo mejor que te puede pasar".

Consultado por el futuro y el Torneo Clausura, prefirió disfrutar el presente. "Para eso falta mucho todavía. Hay que esperar y por ahora vivir este momento".

Un marco de fiesta en el Humberto Pietranera

Antes del comienzo del partido, el presidente de Club Recreativo, Marcelo Josami, había optado por la cautela pese a la ventaja que mostraba su equipo. "Los partidos se juegan hasta el último segundo. Recreativo jugó muy bien y Olimpia muy mal en el primer tiempo, pero en el básquet todo es posible".

El dirigente también destacó el comportamiento de ambas parcialidades. "Hay mucha gente del básquet de ambos clubes, con hinchadas, bombos y un folclore hermoso del básquet local. Muy satisfecho por el comportamiento de la gente".

Asimismo, recordó el crecimiento deportivo de la institución. "Hace años que veníamos buscando estar en este lugar en Primera División. Es el tercer torneo en tres años".