Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos ascendió a 2.954, mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio. Las autoridades informaron que también se registraron 16.592 heridos y más de 16.000 personas que perdieron sus hogares.

El gobierno venezolano comunicó la actualización de las cifras durante una rueda de prensa internacional en Caracas. Según el reporte oficial, más de 800 edificios colapsaron como consecuencia de los movimientos sísmicos que afectaron distintas zonas del país.

La presidenta Delcy Rodríguez detalló que los daños estructurales más graves se concentraron en La Guaira, donde se reportaron 180 edificios colapsados. Además, se registraron cinco derrumbes en Caracas, tres en Chacao y uno en Tucacas, en el noroeste del país.

Foto: NA.

Continúan los operativos de emergencia

Rodríguez informó que 19.000 funcionarios civiles y militares trabajaban en la atención de la emergencia, con apoyo de sectores públicos, privados y cooperación internacional. La funcionaria señaló que el operativo seguía activo en las zonas donde existían posibilidades de encontrar personas con vida.

"No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", expresó Rodríguez durante la conferencia.

Foto: Archivo.

Según los datos oficiales, hasta el momento fueron rescatadas 6.462 personas. Las autoridades continuaban con tareas de asistencia a los damnificados, relevamiento de daños y búsqueda entre los escombros.

Miles de personas sin hogar

La catástrofe dejó a más de 16.000 personas sin vivienda, en un escenario marcado por la destrucción de edificios, la saturación de los servicios de emergencia y la necesidad de asistencia humanitaria, informó NA.

El impacto de los terremotos en Venezuela obligó a desplegar un amplio operativo en las zonas afectadas, mientras los equipos de rescate mantenían la esperanza de hallar sobrevivientes. Las autoridades indicaron que la prioridad continuaba puesta en la búsqueda, la atención médica de los heridos y la contención de quienes perdieron sus hogares.