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Heladas intensas y pocas lluvias: así seguirá el tiempo en Entre Ríos y el resto de Argentina

Las heladas intensas y pocas lluvias marcarán el inicio de la próxima semana en gran parte del país. El aire polar mantendrá temperaturas por debajo de lo normal, con nevadas en la cordillera patagónica.

4 de Julio de 2026
El frío continuará en el país.
El frío continuará en el país. Foto: Elonce y Meteored.

Las heladas intensas y pocas lluvias marcarán el inicio de la próxima semana en gran parte del país. El aire polar mantendrá temperaturas por debajo de lo normal, con nevadas en la cordillera patagónica.

Heladas intensas y pocas lluvias marcarán el comienzo de la próxima semana en Argentina, en el marco de una masa de aire de origen polar que continuará dominando las condiciones meteorológicas en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas se mantendrán por debajo de los valores habituales para esta época del año y las precipitaciones seguirán siendo muy limitadas.

 

 

De acuerdo con el panorama meteorológico, los mapas de anomalía térmica mostraron desvíos de entre 3 °C y 6 °C por debajo de los promedios para comienzos de julio. Las mayores diferencias se concentrarán sobre el centro y norte del país, donde el frío continuará sintiéndose con fuerza durante las madrugadas y primeras horas del día.

 

 

En ese contexto, las nevadas volverán a presentarse sobre la cordillera patagónica, mientras que en el resto del país predominará un escenario de tiempo frío y con escaso aporte de humedad. La situación mantendrá bajo vigilancia a las regiones más expuestas a heladas consecutivas.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Frío persistente en gran parte del país

 

Durante la madrugada del lunes volverán a registrarse temperaturas cercanas a 0 °C o inferiores en amplias zonas de la región Pampeana, Cuyo y el centro del país. Estas condiciones favorecerán nuevas heladas de variada intensidad, especialmente en áreas rurales y sectores bajos.

 

 

Incluso algunas zonas del norte argentino presentarán registros inusualmente bajos para la época, lo que consolidará una de las irrupciones de aire frío más persistentes del invierno. Asimismo, el fenómeno se hará sentir tanto en grandes centros urbanos como en localidades del interior.

 

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó extremar los cuidados frente a las bajas temperaturas, en especial en aquellas regiones donde las heladas se repiten durante varios días. El organismo advirtió sobre posibles impactos en la población y en las actividades agropecuarias, explicó Leonardo de Benedictis, de Meteored.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Pocas lluvias y nevadas en la cordillera

 

El escenario de precipitaciones continuará siendo acotado durante los próximos días. Las lluvias serán escasas en la mayor parte del territorio nacional, por lo que el frío avanzará sin grandes cambios asociados a inestabilidad significativa.

 

La excepción se ubicará sobre la cordillera patagónica, donde las nevadas reaparecerán como parte del avance de aire frío sobre la región. Estas condiciones podrían generar complicaciones en zonas de montaña y pasos fronterizos.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Con este panorama, el inicio de la semana estará condicionado por el frío intenso, las heladas y la falta de lluvias en amplias áreas del país. La recomendación principal será mantener medidas de prevención, proteger a los grupos más vulnerables y prestar atención a los avisos oficiales.

Temas:

heladas Frío invierno Entre Ríos
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