Taylor Swift dio el “sí, quiero” con Travis Kelce en una boda repleta de estrellas

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron este viernes en una ceremonia privada celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. La noticia fue confirmada por Tree Paine, representante de la artista, luego de una jornada marcada por el hermetismo, la llegada de invitados y un amplio operativo de seguridad alrededor del estadio.

La confirmación también llegó desde una de las pantallas exteriores del recinto, donde se proyectó el mensaje “JUST&T MARRIED”, en referencia a las iniciales de los recién casados. El anuncio se produjo mientras decenas de invitados ingresaban al lugar para participar de los festejos.

Aunque el evento reunió a una gran cantidad de figuras de la música, el cine y el deporte, los novios mantuvieron la mayor parte de la celebración fuera de la exposición pública. Hasta el momento no se difundieron fotos oficiales de la ceremonia ni del interior del espacio preparado dentro del estadio.

El vestido de novia y los detalles del look

Para la boda, Taylor Swift eligió un vestido de alta costura de Christian Dior diseñado por Jonathan Anderson. El mismo creador estuvo a cargo del atuendo de Travis Kelce, en una elección trabajada junto a la pareja para la ceremonia.

La cantante completó su look con joyas de Cartier, mientras que ambos utilizaron zapatos confeccionados especialmente por Christian Louboutin. La elección se conoció luego de que representantes de Dior confirmaran la participación de Anderson en los diseños nupciales.

Las pantallas del Madison Square Garden de Nueva York anunciaron el momento del casamiento.

La boda no contó con damas de honor ni padrinos tradicionales. Austin Swift, hermano de la artista, ocupó el rol de “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de los Kansas City Chiefs, fue el padrino del novio.

Adam Sandler, una de las grandes sorpresas

Uno de los datos que más llamó la atención fue la participación de Adam Sandler como oficiante de la ceremonia. La elección fue confirmada por la representante de la artista, que lo definió como un amigo de la pareja.

Entre los invitados que fueron vistos llegando al Madison Square Garden estuvieron Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Camila Cabello, Gigi Hadid y Karlie Kloss, además de jugadores y figuras vinculadas a la NFL.

Además, según informó Associated Press, Stevie Nicks participó de los festejos con una actuación musical y los flamantes esposos intercambiaron votos propios. La celebración de Taylor Swift y Kelce también tuvo un gesto simbólico de la ciudad: el Empire State Building se iluminó de celeste como el “algo azul” de la novia.