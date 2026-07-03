Mil invitados, calles cerradas y máxima seguridad: así será la boda de Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce preparan una celebración de boda a gran escala en el Madison Square Garden de Nueva York, con una lista estimada de hasta mil invitados y un amplio despliegue de seguridad en los alrededores del estadio. La ceremonia y la recepción están previstas para este viernes, en pleno fin de semana por el 4 de julio estadounidense.

La información surgió de documentos internos vinculados con la planificación policial y fue confirmada por fuentes de seguridad consultadas por medios estadounidenses. De todos modos, ni Taylor Swift ni Kelce hicieron un anuncio público sobre los detalles del evento.

Según la planificación difundida, el Madison Square Garden abriría sus puertas a las 16 para los invitados. La recepción comenzaría con una hora de cóctel en el sexto piso y la celebración principal se iniciaría cerca de las 17.30, con cierre estimado para las 2 de la madrugada.

La agenda incluiría además una cena de ensayo el jueves por la noche, con un grupo más reducido de alrededor de 100 personas en el Infosys Theater, ubicado dentro del mismo complejo.

Cortes de calles y patrullaje reforzado

El operativo previsto para la boda de Taylor Swift contempla presencia de efectivos del Departamento de Policía de Nueva York, de la Policía de la Autoridad Metropolitana de Transporte y de Amtrak. Las autoridades buscan controlar tanto el acceso de los invitados como la posible concentración de seguidores en el exterior del estadio.

Las calles West 31st y West 33rd, ubicadas junto al Madison Square Garden, figuran entre las que podrían sufrir restricciones de circulación durante el evento. Los permisos solicitados para la actividad se extenderían hasta el mediodía del sábado, de acuerdo con las versiones difundidas sobre la organización.

La comisaria de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, reconoció que la fuerza prepara un dispositivo especial para un evento previsto en el Madison Square Garden este viernes por la noche, aunque evitó brindar detalles específicos sobre su naturaleza o alcance.

El operativo se montará durante un fin de semana especialmente cargado para la ciudad, con los festejos por el 4 de julio y otros eventos masivos. Además, Nueva York atraviesa una ola de calor, un factor que podría sumar dificultades para el control de las personas que se reúnan fuera del estadio.

Una celebración bajo estricta reserva

La preparación de la boda de Taylor Swift generó expectativa entre los seguidores de la cantante, que suelen congregarse cerca de los lugares en los que realiza apariciones públicas. Por ese motivo, el plan de seguridad contempla reforzar los accesos y establecer perímetros en las inmediaciones del Garden.

Los reportes también señalan que la pareja contrató seguridad privada, que trabajará junto al dispositivo oficial previsto para el evento. La intención es evitar aglomeraciones cerca de las entradas y garantizar el ingreso ordenado de los invitados.

Mientras avanzan los preparativos, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se perfila como uno de los eventos más relevantes del fin de semana en Nueva York. Sin embargo, la Policía aclaró que la planificación todavía podía sufrir modificaciones antes del inicio de la celebración.