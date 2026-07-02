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Tras su desvinculación, Florencia Peña demanda a LUZU por 750 millones de pesos

Si bien en un primer momento se dijo que la cifra de la demanda era de 200 millones de pesos, se conoció que Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios.

2 de Julio de 2026
Peña demanda a LUZU por 750 millones de pesos
Peña demanda a LUZU por 750 millones de pesos

Si bien en un primer momento se dijo que la cifra de la demanda era de 200 millones de pesos, se conoció que Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios.

A semanas del escándalo por la fake news de Jorge Messi, se conoció que Florencia Peña llevará a juicio a Luzu TV, empresa creada y dirigida por Nico Occhiato, por una demanda de daños y perjuicios, en la que reclama un total de 750 millones de pesos.

 

Si bien un primer momento, el monto que trascendió a la prensa era de 200 millones de pesos que correspondía a cumplir únicamente con el contrato que la actriz tenía vigente con el medio audiovisual hasta el mes de diciembre; ahora la cifra se eleva a 750 millones porque se suma la demanda por daños y perjuicios, provocados por su polémica desvinculación.

 

La noticia la confirmó Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, encargado de representar a Peña en el juicio: "Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", contó en Pasó en América.

 

Temas:

Florencia Peña LUZU Nico Occhiato
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