Tras su desvinculación, Florencia Peña demanda a LUZU por 750 millones de pesos

A semanas del escándalo por la fake news de Jorge Messi, se conoció que Florencia Peña llevará a juicio a Luzu TV, empresa creada y dirigida por Nico Occhiato, por una demanda de daños y perjuicios, en la que reclama un total de 750 millones de pesos.

Si bien un primer momento, el monto que trascendió a la prensa era de 200 millones de pesos que correspondía a cumplir únicamente con el contrato que la actriz tenía vigente con el medio audiovisual hasta el mes de diciembre; ahora la cifra se eleva a 750 millones porque se suma la demanda por daños y perjuicios, provocados por su polémica desvinculación.

La noticia la confirmó Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, encargado de representar a Peña en el juicio: "Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", contó en Pasó en América.