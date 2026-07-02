Progresar deposita pagos acumulados en julio y algunos estudiantes cobrarán $105.000

El programa Progresar prevé para julio pagos acumulados de hasta $105.000 para determinados estudiantes que fueron aprobados luego de completarse las evaluaciones administrativas y académicas. El monto surge de reunir tres cuotas mensuales de $35.000 correspondientes a marzo, abril y mayo, por lo que no implica un aumento ni un bono para la totalidad de los beneficiarios.

La normativa vigente fijó en $35.000 el valor mensual de las becas Progresar para 2026. El depósito acumulado alcanza a quienes tenían cuotas pendientes por la demora en la resolución de su inscripción y luego resultaron adjudicados dentro del programa.

De esta manera, un estudiante que deba cobrar tres mensualidades completas puede recibir $105.000 en una sola acreditación. La liquidación se realiza a través de ANSES, por cuenta y orden de la Secretaría de Educación, en la cuenta bancaria declarada por cada becario al momento de la inscripción.

Quiénes pueden acceder al monto completo

El pago de hasta $105.000 corresponde a beneficiarios de Progresar que tengan derecho al cobro del 100% de cada una de las tres cuotas adeudadas. Entre ellos pueden encontrarse estudiantes avanzados de la línea de educación superior y beneficiarios de Progresar Enfermería, siempre que su inscripción haya sido aprobada y existan mensualidades pendientes de acreditación.

No todos los estudiantes cobran el monto completo. En Progresar Obligatorio, la normativa establece que se acredita el 80% de la cuota mensual y se retiene el 20% restante hasta que se cumplan las certificaciones de regularidad y las condiciones académicas previstas. En esos casos, tres cuotas de $35.000 representan un pago inicial de $84.000.

La retención no se pierde automáticamente: queda sujeta a la acreditación de la condición de alumno regular y del avance académico exigido al finalizar el ciclo lectivo.

Cómo consultar si corresponde el pago

Los estudiantes pueden revisar el estado de su inscripción, la fecha de cobro y el detalle de la liquidación desde la plataforma oficial de Progresar o a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La convocatoria 2026 de Progresar Obligatorio y Progresar Superior ya cerró, mientras que Formación Profesional permanece abierta hasta el 27 de noviembre.

El monto acumulado dependerá de la situación individual de cada estudiante: aprobación de la beca, línea del programa, fecha de adjudicación y existencia de cuotas pendientes. Por eso, el tope de $105.000 no se acredita de forma automática para todos los titulares de Progresar.