Aumentan las tarifas de luz y gas, prorrogan los subsidios y aplican suba de impuestos a los combustibles

Aumentan las tarifas de luz y gas y aplican suba de los impuestos a los combustibles.

Aumentan tarifas de luz y gas y suben impuestos a combustibles. El Gobierno oficializó una nueva actualización de las tarifas de electricidad en el AMBA y gas en todo el país, al tiempo que dispuso un nuevo incremento de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, una medida que impactará en los precios de las naftas y el gasoil durante julio.

El Gobierno definió los nuevos aumentos basados en sistemas de indexación por inflación. Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante distintas resoluciones y decretos firmados por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También llevan la firma del secretario de Energía, Daniel González, según corresponda en cada norma.

Tarifas de gas

Las tarifas de gas en todo el país sufrirán un aumento promedio de 3% a partir de este miércoles, según precisaron fuentes de la Secretaría de Energía.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% para los usuarios de gas alcanzados por el régimen de subsidios focalizados en julio.

“De modo que lo usuarios más vulnerables estén protegidos en estos meses alto consumo debido al frío” señalaron desde la Secretaría en una comunicación que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Aumentan los combustibles

En materia de combustibles, el Decreto 562/2026 dispuso una nueva actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. Para las naftas, el incremento será de $21,192 por litro en el primer tributo y de $1,298 por litro en el segundo.

En el caso del gasoil, la actualización será de $18,959 por litro para el gravamen general, de $10,266 para la alícuota diferencial aplicable en determinadas regiones del país y de $2,161 por litro por el impuesto al dióxido de carbono.

La actualización responde al mecanismo previsto por la normativa vigente, que establece ajustes trimestrales en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Tarifas de luz y gas: el Gobierno prorrogó subsidios para julio

El Gobierno nacional prorrogó para julio los subsidios sobre las tarifas de luz y gas, con el objetivo de contener el impacto de los consumos de invierno en los hogares de menores ingresos y otros usuarios protegidos.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 146/2026 de la Secretaría de Energía, firmada por María Carmen Tettamanti y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La norma alcanza a los beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, conocido como SEF, creado a fines de 2025 para unificar la asistencia estatal sobre los servicios públicos esenciales.

En el caso del gas natural y el gas propano por redes, el Gobierno resolvió mantener durante julio la bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo base. Ese beneficio ya había sido aplicado en mayo y junio, y continuará en el nivel máximo permitido por la normativa vigente.

Para electricidad, en cambio, la Secretaría de Energía decidió elevar el porcentaje de ayuda. La bonificación adicional extraordinaria pasará del 11,97% aplicado en junio al 16,59% en julio. Ese descuento se aplicará sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales para los usuarios residenciales incluidos en el SEF.

Luz: sube la bonificación sobre el consumo base

La principal novedad de la resolución está en la tarifa eléctrica. El Gobierno aumentó el refuerzo extraordinario para julio con el argumento de “morigerar el impacto tarifario” durante la temporada invernal.

El descuento adicional del 16,59% se aplicará sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales. En la práctica, el monto final que pagará cada usuario dependerá del nivel de consumo, la categoría tarifaria, la distribuidora, la jurisdicción y los cargos específicos incluidos en la factura.

La medida no implica un congelamiento general de tarifas ni un monto uniforme para todos los hogares. Se trata de una bonificación focalizada sobre una porción del consumo residencial de los usuarios incluidos en el régimen de subsidios.

Gas: continúa el descuento del 25%

Para el gas natural y el gas propano por redes, la Secretaría de Energía mantuvo la bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo base durante julio.

Desde el área energética argumentaron que el invierno genera mayores requerimientos de abastecimiento por el salto estacional de la demanda. En ese contexto, el país debe recurrir a importaciones de Gas Natural Licuado y combustibles sustitutos, cuyos costos están expuestos a la volatilidad de los precios internacionales.

La decisión oficial busca evitar que esa presión de costos se traslade de manera plena a los usuarios más vulnerables durante los meses de mayor consumo.

Qué usuarios están alcanzados

El esquema de protección alcanza a los beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. También se ratificó la cobertura para Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro.

En esos casos, los descuentos de julio se sumarán de manera complementaria a las bonificaciones generales que ya perciben esos usuarios, publicó Ámbito.

Con esta resolución, el Gobierno vuelve a administrar el ritmo de recomposición tarifaria en un momento sensible para el consumo energético. La decisión combina dos objetivos: sostener el sendero de reducción de subsidios, pero al mismo tiempo evitar un salto brusco en las facturas durante el pico de demanda invernal.