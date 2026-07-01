Imágenes y testimonios: jubilados, docentes y estatales reiteraron su rechazo a la reforma previsional

La reforma previsional en Entre Ríos volvió a ser eje de una multitudinaria manifestación frente a Casa de Gobierno. La concentración se realizó luego de una marcha que partió desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en el marco del paro docente de 24 horas convocado por AGMER y AMET y de la protesta impulsada por la Multisectorial en Defensa de la Caja.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto Elonce)

La movilización reunió a delegaciones sindicales de distintos departamentos de la provincia, trabajadores estatales, docentes, jubilados y pensionados, quienes reiteraron su rechazo al proyecto que impulsa el Gobierno provincial y que continúa siendo analizado en comisiones del Senado.

Durante el acto, distintos referentes sindicales y trabajadores expusieron los motivos de su oposición a la iniciativa y advirtieron sobre las consecuencias que, a su entender, tendría sobre los actuales y futuros jubilados.

"Nos están recortando derechos adquiridos"

Viviana Esteves, secretaria adjunta de Agmer Gualeguay, sostuvo que el rechazo del gremio es público desde el inicio del debate. "Nos están sacando todos los derechos, nos están recortando derechos adquiridos. No solamente nos va a alcanzar a los que estamos activos ahora, sino también a los que están jubilados y pensionados", afirmó.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto Elonce)

En la concentración también participaron jubilados de distintas localidades entrerrianas. Una enfermera jubilada de Cerrito explicó a Elonce que decidió movilizarse para defender el actual régimen previsional. "El reclamo que estamos haciendo es para que no se lleve a cabo lo que quieren hacer con la ley previsional", expresó.

"El salario se verá totalmente precarizado"

Otra jubilada, también oriunda de Cerrito, manifestó su preocupación por el impacto que tendría la reforma sobre quienes aún permanecen en actividad. "Sabemos que tanto los docentes como todo trabajador activo y el jubilado vamos a sufrir un gran deterioro de nuestro salario. Siempre las cuestiones previsionales son deficitarias y es el Estado quien debe responder cuando los aportes no alcanzan", indicó.

Multisectorial en Defensa de la Caja (foto Elonce)

Asimismo, remarcó que los futuros jubilados realizarían mayores aportes. "Hoy estoy aportando un 3% a la Caja. Sabemos que si esto se reforma, el activo que se jubile de ahora en más aportará el 19%, lo cual hará que su salario se vea totalmente precarizado", sostuvo.

Una de las manifestantes, procedente de Islas del Ibicuy, aseguró que el reclamo excede la discusión previsional y alcanza también la situación salarial del sector docente. "Estamos luchando para sostener que no se pierdan nuestros derechos ya conseguidos y para que no se toque la Caja de Jubilaciones. Nuestro poder adquisitivo ha caído mucho. Somos todos docentes, cobramos y no nos alcanza. Estamos sobreviviendo", afirmó. Y agregó: "Necesitamos salarios dignos para desarrollar nuestro trabajo y también una jubilación digna para el futuro".

Municipales cuestionaron el proyecto

Durante el acto frente a Casa de Gobierno también tomó la palabra Alejandra Levrand, representante del sindicato que nuclea a los jerarquizados de la Municipalidad de Paraná, quien cuestionó distintos aspectos del proyecto. "Estamos convencidos de que la lucha es esta, en la calle, resistiendo los ataques y los abusos de un gobierno que no escucha a los trabajadores", expresó la referente de APS.

Docentes, jubilados y estatales reiteraron su rechazo a la reforma previsional

Luego planteó interrogantes sobre el impacto de la iniciativa legislativa en distintos sectores municipales. "Quisiera preguntarle al gobernador y a los legisladores si cuando escribieron lo de la edad pensaron en las trabajadoras de los jardines maternales municipales, porque hasta los 68 años las quieren tener en las salas, si pensaron en las cocineras que levantan las ollas o en los inspectores municipales de Tránsito", manifestó.

La jornada concluyó con un acto frente a Casa de Gobierno, donde los distintos sectores que integran la Multisectorial reiteraron su rechazo al proyecto de reforma previsional y anticiparon que continuarán con las medidas de protesta mientras avance su tratamiento legislativo.

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