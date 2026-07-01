Entre Ríos amplía la atención en salud mental con capacitaciones en seis departamentos

La salud mental fue eje de una nueva instancia de formación para equipos de atención primaria y hospitales de baja complejidad en seis departamentos entrerrianos. La actividad se desarrolló en Federal, Feliciano, La Paz, Victoria, Gualeguay y Villaguay, dentro del Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental, conocido como mhGAP.

Según informó el Ministerio de Salud, la segunda ronda de capacitaciones alcanzó a 118 trabajadores que se desempeñan en efectores locales. El objetivo es que profesionales y agentes no especializados en salud mental cuenten con herramientas para reconocer situaciones de padecimiento, orientar las consultas y fortalecer el trabajo interdisciplinario cerca de las comunidades.

Las jornadas se realizaron en Estación El Cimarrón, departamento Federal; Colonia Avigdor, en La Paz; Laguna del Pescado, en Victoria; Ingeniero Sajaroff, en Villaguay; Comuna Sexta, en Gualeguay; y San José de Feliciano. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud.

Formación para equipos no especializados

El programa mhGAP apunta a ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud mental fuera de los grandes centros urbanos, donde suelen concentrarse psicólogos y psiquiatras. La estrategia plantea que los equipos del primer nivel puedan realizar una detección inicial, acompañar casos y definir cuándo corresponde una derivación a servicios especializados.

Capacitaciones en salud mental.

El director general de Salud Mental, Esteban Dávila, sostuvo que la formación busca dar “respuestas cerca de la gente” ante la desigual distribución de recursos especializados en la provincia. La capacitación no reemplaza la intervención de profesionales del área, pero apunta a que centros de salud y hospitales locales puedan identificar y encauzar consultas de forma más temprana.

La ronda desarrollada en estos seis departamentos se suma a las actividades realizadas a comienzos de junio en Islas del Ibicuy, Nogoyá, Concordia y Colón, donde participaron más de cien trabajadores del sistema sanitario provincial.

Qué busca el programa mhGAP

El mhGAP es una estrategia promovida por la Organización Mundial de la Salud para reducir brechas en la atención de problemas de salud mental, neurológicos y vinculados al consumo de sustancias.

Su implementación se basa en guías prácticas y capacitación para equipos que no se dedican exclusivamente a esa especialidad.

Desde la cartera sanitaria anticiparon que las instancias de formación continuarán durante el resto del año en otras zonas de Entre Ríos. La continuidad del programa dependerá de nuevas capacitaciones y del trabajo que luego puedan sostener los equipos en cada localidad.