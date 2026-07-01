Desde el celular o en papel: las credenciales de PAMI que siguen siendo válidas

PAMI informó cuáles son las credenciales que continúan vigentes en julio de 2026 para realizar trámites, atenderse en prestadores de la obra social y gestionar servicios vinculados a la cobertura médica. El organismo mantiene habilitados cuatro formatos, con la misma validez para los afiliados.

La credencial digital, la provisoria con código QR, la provisoria ticket y la tradicional tarjeta plástica siguen siendo documentos válidos dentro del sistema de PAMI. La elección dependerá de las posibilidades de cada afiliado, ya que algunas opciones se pueden obtener desde el celular y otras de manera presencial.

La credencial digital está disponible en la aplicación Mi PAMI y puede exhibirse directamente desde el teléfono. En tanto, la versión provisoria con QR se descarga desde la página oficial, se imprime en papel y permite realizar gestiones sin necesidad de contar con la tarjeta plástica.

Los cuatro formatos que siguen habilitados

La credencial provisoria ticket es otra alternativa válida para quienes no utilizan la aplicación o no pueden descargar el documento por internet. Se obtiene desde las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local de PAMI.

Por su parte, quienes todavía conservan la credencial plástica pueden continuar utilizándola. Aunque ese formato ya no se distribuye como antes, el organismo confirmó que mantiene plena validez para consultas, trámites y prestaciones.

La aclaración principal está dirigida a quienes tienen modelos antiguos. La credencial provisoria sin código QR dejó de ser válida, al igual que la credencial anterior emitida por el organismo. PAMI recomienda volver a descargar el documento desde su sitio oficial para contar con el formato actualizado.

Cómo usar la credencial digital de PAMI

Para acceder a la versión digital, el afiliado debe ingresar a Mi PAMI desde el celular. La aplicación permite visualizar la credencial propia y la del grupo familiar, además de consultar recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla y otros trámites vinculados a la cobertura.

La credencial provisoria con QR tampoco tiene vencimiento. Puede descargarse, imprimirse y utilizarse cuando sea necesario, con la misma validez que la tarjeta plástica o la versión digital de PAMI.