Dañó un patrullero con una piedra, intentó escapar y fue aprehendido con un arma casera

Un patrullero sufrió importantes daños durante un procedimiento policial realizado en la noche del martes en el asentamiento del ex Circuito Mena, en Concepción del Uruguay. Un joven de 27 años fue aprehendido luego de una persecución a pie y, según informó la Policía, durante las actuaciones se secuestró un arma de fuego de fabricación casera y un cartucho calibre 12/70.

El episodio ocurrió cerca de las 20.50, mientras el jefe y el segundo jefe de la División Operaciones y Seguridad realizaban recorridas preventivas en la zona de calle Gardel. De acuerdo con el parte policial, al pasar frente a un grupo de casillas, una piedra de gran tamaño impactó contra la luneta trasera del patrullero y destruyó por completo el vidrio.

Los efectivos descendieron del móvil y, siempre según la información oficial, observaron que el presunto agresor escapaba por los pasillos del asentamiento. La persecución se extendió por pocos metros hasta que el joven fue reducido e identificado.

La persecución tras el ataque al móvil policial

La Policía indicó que el joven intentó refugiarse en una vivienda del barrio durante la fuga. Sin embargo, fue alcanzado antes de ingresar y quedó a disposición de la Fiscalía en turno.

Luego de la aprehensión, los agentes realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. En ese marco, se incautó un arma de fuego de fabricación casera, conocida popularmente como “tumbera”, junto con un cartucho calibre 12/70.

El arma y el patrullero dañado serán sometidos a peritajes por parte de la División Policía Científica. La Fiscalía también dispuso la toma de declaraciones testimoniales para avanzar con la investigación del hecho.

Fue trasladado al hospital y quedó alojado en Alcaidía

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado al hospital Justo José de Urquiza para ser revisado por el médico policial de turno. Luego fue alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera.

La Fiscalía ordenó que permanezca aprehendido en el marco de una causa por los supuestos delitos de daño a bienes del Estado y resistencia a la autoridad. La investigación buscará establecer cómo se produjo el ataque contra el patrullero y determinar el origen del arma secuestrada.