Investigan presunto abuso sexual a una joven de 19 años en Nogoyá: hay tres personas detenidas

El abuso sexual en Nogoyá que tuvo como víctima a una joven de 19 años es investigado por la Justicia provincial, que ya dispuso medidas de coerción contra los tres sospechosos señalados como presuntos autores del hecho. La causa fue caratulada como "Privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real" y quedó a cargo de la fiscal Sofía Pittaluga.

De acuerdo con la investigación judicial, el episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 27 de junio, luego de que la joven saliera de un local bailable de la ciudad. En ese contexto se encontró con un amigo de 17 años, a quien conocía previamente, y aceptó trasladarse junto a él.

Según surge del expediente, ambos se dirigieron a una vivienda donde también se encontraban otras dos personas mayores de edad. La Fiscalía sostiene que, una vez en el lugar, la situación derivó en un presunto ataque sexual del que habrían participado los tres acusados, pese a la falta de consentimiento de la víctima.

Foto: Archivo Elonce.

La denuncia permitió el rápido avance de la investigación

Tras lo ocurrido, la joven logró retirarse del lugar. De acuerdo con la investigación, atravesó una fuerte crisis emocional y posteriormente buscó ayuda en la vivienda de un familiar, donde relató lo sucedido.

A partir de ese momento se radicó la denuncia ante la Policía y se activó el protocolo de actuación previsto para este tipo de delitos. La Fiscalía inició de inmediato la recolección de pruebas y ordenó una serie de medidas investigativas.

"Estamos en una etapa inicial investigativa", señalaron desde el Ministerio Público Fiscal a Entre Ríos Ahora, al remarcar que aún continúan incorporándose elementos de prueba y tomando declaraciones testimoniales para reconstruir la secuencia de los hechos.

Allanamientos, detenciones y medidas cautelares

Como parte de las primeras actuaciones, durante el mismo sábado se realizaron allanamientos y fueron detenidos los tres sospechosos identificados por la investigación.

El adolescente de 17 años fue sometido el domingo a la audiencia de imputación. Posteriormente, la Justicia resolvió que permanezca alojado durante 45 días en un centro especializado dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) mientras avanza la investigación.

Foto: Archivo Elonce.

En tanto, los dos acusados mayores de edad fueron indagados el lunes. Finalmente, este martes se desarrolló la audiencia ante el Juzgado de Garantías, donde se resolvió dictarles 60 días de prisión preventiva en una unidad penal.

La causa continúa en etapa de investigación

Las resoluciones cautelares fueron adoptadas por el juez de Garantías de Nogoyá, Oscar Rossi, quien intervino tanto en la situación procesal del adolescente como en la de los dos mayores de edad.