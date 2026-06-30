Violento robo en Paraná: buscan al delincuente que golpeó e hirió a una mujer con un cuchillo

REDACCIÓN ELONCE
Una mujer de 53 años fue atacada con un cuchillo cuando iba a trabajar y la golpearon para robarle la bicicleta. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y la Policía analiza imágenes para identificar al agresor.
Investigan violento robo de bicicleta en Paraná. Un violento asalto ocurrió durante la siesta de este martes, en calle Marcos Antonio Toledo, de Paraná, donde una mujer de 53 años fue atacada con un cuchillo y golpeada por un delincuente, que le robó la bicicleta que utilizaba para ir a trabajar. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de un domicilio y ahora, es investigado por personal de la Comisaría Tercera.
El asalto ocurrió alrededor de las 16, en calle Toledo, entre Hernandarias y José María Domínguez. Allí, la víctima circulaba en bicicleta cuando fue interceptada por un hombre armado con un cuchillo, que tras un forcejeo la hirió en una mano y escapó con el rodado.
El jefe de la Comisaría Tercera, comisario Ángel Riquelme, confirmó a Elonce que la mujer recibió asistencia médica inmediata. "Cerca de las 16 horas, tuvimos una intervención en calle Toledo, donde una mujer de 53 años que transitaba en su bicicleta, fue abordada por un sujeto que, utilizando un arma blanca, terminó lesionándola en la mano izquierda durante el forcejeo y le sustrajo la bicicleta en la que se conducía", detalló.
La víctima permanece fuera de peligro
Tras el ataque, personal de emergencias trasladó a la mujer al Hospital San Martín, donde recibió atención médica por la herida sufrida durante el robo. "La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital San Martín, donde se corroboró un corte en su mano izquierda. Tras ser atendida, se confirmó que se encuentra bien", indicó Riquelme.
Mientras la víctima permanecía internada, efectivos policiales comenzaron la tarea investigativa. El comisario explicó que se realizaron entrevistas a vecinos y se inició el análisis de las imágenes captadas por cámaras particulares y del sistema de videovigilancia.
"Se está trabajando sobre las cámaras de video. También se entrevistó a varios testigos que aportaron datos sobre los rasgos físicos y las vestimentas del autor. Además, continuamos con el análisis de los diferentes videos que acercan los vecinos y con las cámaras del 911 para tratar de identificar al responsable", señaló.
La colaboración de los vecinos fue clave
Hasta el momento, el delincuente no fue identificado, aunque los investigadores consideran que el material audiovisual reunido permitirá avanzar en la causa. "Por el momento no tenemos identificado al ladrón. Se está trabajando con el aporte de los vecinos y con los registros fílmicos para tratar de individualizarlo", afirmó el jefe policial a Elonce.
Riquelme destacó además que este tipo de delitos violentos no suele repetirse en ese sector de la ciudad. "Este tipo de hechos no es frecuente en esta zona. Eso hace que tenga mayor importancia y llamó rápidamente la atención de los vecinos, que colaboraron enseguida", expresó.
Incluso, algunos intentaron evitar la fuga del agresor. "Hubo un par de vecinos que corrieron al autor unos metros para tratar de alcanzarlo, pero no pudieron hasta la llegada del personal policial", agregó.
La bicicleta robada y la investigación
La Policía también difundió las características de la bicicleta sustraída para facilitar su localización en caso de que sea ofrecida a la venta.
"Es una bicicleta marca Glock, de color amarillo flúor, rodado 29. Es una bicicleta muy visible y esos detalles ya fueron incorporados al análisis de las imágenes y al expediente", precisó Riquelme.
El comisario explicó a Elonce que la mujer todavía no pudo formalizar la denuncia debido a que permanecía hospitalizada, aunque eso no impidió el avance de la investigación. "Ella todavía no hizo la denuncia porque estaba siendo atendida en el hospital, pero desde la dependencia iniciamos las actuaciones de oficio, porque estamos hablando de un hecho grave, con una persona lesionada y el robo de su bicicleta", sostuvo.
Finalmente, confirmó que toda la información recolectada será incorporada al expediente judicial. "Vamos a continuar trabajando con toda esta información para aportarla a la Fiscalía y tratar de obtener la identificación y posterior imputación del autor", concluyó el jefe de la Comisaría Tercera.