Sauce Montrull espera el regreso del tren y gestiona la construcción de un apeadero, según la intendenta

El regreso del tren Paraná-La Picada sigue sin una fecha confirmada y genera preocupación en Sauce Montrull, una de las localidades afectadas por la interrupción del servicio desde el pasado 8 de mayo. Así lo manifestó la intendenta Soledad Daneri, quien dialogó con Elonce y explicó que, aunque este martes se realizó una prueba técnica, todavía no existe una confirmación oficial sobre cuándo volverá a circular la formación.

"Seguimos trabajando para lograr el objetivo nuestro, que es lograr el apeadero en Sauce Montrull, pero tampoco podemos darle la espalda a la gente que realmente necesita el tren", expresó.

La jefa comunal explicó que uno de los sectores más perjudicados es el de los alumnos de la Escuela Almafuerte, quienes utilizaban el servicio ferroviario como principal medio de transporte. "Hoy la Secretaría de Transporte puso como paliativo una línea de colectivo que llega hasta la escuela, pero entendemos que no es una solución definitiva. Hay muchos chicos, sobre todo los que viven en La Picada y asisten a la Escuela Almafuerte, que hoy no tienen un medio de transporte tan económico y práctico como es el tren", sostuvo.

El reclamo por el apeadero

Daneri recordó que, apenas comenzó la gestión, el municipio solicitó la construcción de un apeadero para que el tren pudiera detenerse en Sauce Montrull. Sin embargo, explicó que la paralización de la obra pública nacional obligó a modificar la estrategia. "Cuando asumimos solicitamos la obra del apeadero, pero Nación retiró todas las obras en los municipios y eso no nos jugó a favor. Entonces encaramos la gestión por otro lado, que es pedir el permiso de uso del suelo donde tendría que estar ubicado", señaló.

Según explicó, uno de los principales obstáculos fue la constante renovación de autoridades en Trenes Argentinos. "Cada vez que cambia un directivo es como empezar las gestiones de nuevo. Hay que ponerlo en contexto y explicarle por qué Sauce Montrull necesita ese apeadero", afirmó.

Incluso, indicó que el municipio colaboró con trabajos sobre la infraestructura ferroviaria. "Estuvimos colaborando con Trenes Argentinos para arreglar un socavón en un puente, aportando camiones y tierra para rellenarlo, pero evidentemente no fue una solución definitiva y todavía hay que seguir haciendo mejoras para que el tren pueda funcionar al ciento por ciento", comentó.

Sin precisiones sobre el regreso

Consultada sobre la prueba realizada este martes, Daneri aseguró que mantiene contacto permanente con las autoridades ferroviarias, aunque reconoció que aún no hay definiciones. "Me comuniqué con el coordinador de la línea y me dijo que todavía faltan algunas mejoras para hacer en la vía y que van a tratar de realizarlas en el menor tiempo posible", indicó.

La intendenta también consideró que una eventual transferencia del servicio ferroviario a la provincia permitiría agilizar las respuestas. "La idea de que el tren pase a la provincia sería muy beneficiosa porque podríamos tener respuestas más concretas. Hoy todo depende de Nación y muchas veces no tenemos información directa", afirmó.

Balance de la gestión

Más allá de la situación del tren, Daneri realizó un balance positivo de los primeros meses de Sauce Montrull como municipio y destacó la incorporación de equipamiento para mejorar los servicios. "Somos responsables y austeros porque seguimos siendo un municipio chico, pero pudimos comprar una retroexcavadora, una niveladora de arrastre, una camioneta, una moto para el personal y ya licitamos una motoniveladora que estará llegando en los próximos días", detalló.

Según explicó, el objetivo principal es responder con mayor rapidez a los reclamos de los vecinos, especialmente en el mantenimiento de calles. "Siempre digo que nuestra prioridad es arreglar las calles y mejorar toda la traza vial del pueblo", remarcó.

Obras y crecimiento ordenado

Entre las obras previstas para el segundo semestre, anunció el inicio del cordón cuneta en calle Padre Bottegal, una de las arterias más transitadas de la localidad. Además, destacó que continúan ejecutándose mejoras con brosa y piedra mora en distintos barrios, aunque aclaró que el municipio busca preservar la identidad del pueblo.

Sauce Montrull: gestión municipal y obras para la comunidad

"Hay mucha gente que piensa en el asfalto, pero queremos conservar la esencia de pueblito de campo. Buscamos buena transitabilidad, pero manteniendo nuestras calles de mejorado", explicó.

Finalmente, señaló que el municipio decidió frenar la habilitación de nuevos loteos hasta garantizar que los actuales cuenten con todos los servicios básicos. "Queremos que Sauce Montrull crezca, pero que crezca bien. No queremos seguir habilitando loteos para que después todos los problemas terminen siendo responsabilidad del Estado", concluyó.