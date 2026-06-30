Frutafiel inició su concurso preventivo y atribuyó la crisis a la caída del consumo

El concurso preventivo de Frutafiel fue oficialmente abierto por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia. La empresa, con planta industrial en General Ramírez, sostuvo que atraviesa una situación financiera compleja producto de la inflación, la caída del consumo, el incremento de los costos y las dificultades para acceder al crédito, aunque aseguró que mantiene perspectivas de recuperación.

La presentación judicial fue realizada el 22 de mayo y el magistrado dictó la apertura del concurso preventivo el 10 de junio, disponiendo, entre otras medidas, la inhibición general de bienes de la firma y la designación como sindicatura del Estudio Cerini-Cerini-Chiara, integrado por los contadores Abelardo Cerini, Mariana Cerini y Alejandro Chiara.

La resolución también estableció que los acreedores podrán presentar los pedidos de verificación de créditos hasta el 9 de septiembre de 2026, mientras que las observaciones e impugnaciones podrán formularse hasta el 6 de noviembre, publicó Uno Entre Rios.

Los números de la empresa

En la documentación presentada ante la Justicia, Frutafiel informó que posee un activo total de $4.016.951.403,18, compuesto por un activo corriente de $1.313.082.606,29 y un activo no corriente de $2.703.868.796,89.

Asimismo, indicó que el pasivo asciende a $3.818.314.937,18, por lo que el patrimonio neto continúa siendo positivo, con un saldo de $198.636.466.

La firma, inscripta desde noviembre de 1996 y con domicilio legal en avenida República de Entre Ríos 1222 de General Ramírez, es presidida actualmente por René Horacio Fritzler.

Las razones de la crisis

En su presentación, la empresa explicó que el escenario económico posterior a la pandemia deterioró progresivamente su situación financiera. "El proceso inflacionario produjo una gran pérdida del poder adquisitivo de la población, elevó los costos de insumos y transporte y redujo los márgenes de rentabilidad, ya que no era posible trasladar esos incrementos al precio final de los productos", sostuvo.

También señaló que la disminución del consumo afectó especialmente a sus principales líneas de producción. "La caída del consumo de productos no esenciales afectó los volúmenes de venta. Esto se agravó por el aumento del costo de la energía y de los combustibles, mientras que el acceso al crédito bancario se volvió prácticamente imposible por las elevadas tasas de interés", indicó.

A ello agregó que debió realizar promociones con márgenes mínimos de rentabilidad para sostener las ventas en supermercados y cadenas de distribución.

Inversiones que no dieron el resultado esperado

La empresa también describió el esfuerzo realizado para revertir la situación mediante nuevas inversiones. Según explicó, el presidente de la sociedad vendió un inmueble propio para realizar un importante aporte de capital destinado al desarrollo de nuevos proyectos productivos.

Con esos recursos y financiamiento bancario, Frutafiel lanzó una línea de cerveza con marca propia, aunque los resultados estuvieron por debajo de las expectativas. "La implementación demandó más tiempo del previsto y recién pudo concretarse a principios de 2025. Posteriormente, el proveedor de cerveza a granel incumplió con el volumen comprometido y la competencia lanzó un producto similar, afectando el crecimiento proyectado", detalló.

Más adelante, la compañía incorporó nuevas líneas de cerveza y vino con jugo, que actualmente representan alrededor del 30% de la facturación total.

La cesación de pagos y las perspectivas

Frutafiel afirmó que la cesación de pagos comenzó entre marzo y abril de este año. Precisó que a fines de marzo dejó de cumplir con los planes de facilidades de pago de ARCA y que el 21 de abril comenzaron a rechazarse los cheques emitidos por la empresa.

Pese a ese escenario, sostuvo que la continuidad de la actividad es viable. "La actividad de Frutafiel es rentable en el mediano y largo plazo. El concurso preventivo producirá el desahogo financiero, permitiendo destinar esos recursos a la actividad productiva y afrontar las obligaciones pendientes mediante la continuidad del trabajo", concluyó la firma.