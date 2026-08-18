Plazo fijo: cuánto rinde invertir $1 millón a 30 días en los principales bancos

Las tasas de plazo fijo muestran fuertes diferencias entre entidades: por $1 millón a 30 días, los rendimientos informados superan los $18.000.
Los plazos fijos de $1 millón a 30 días ofrecen rendimientos muy diferentes según la entidad financiera elegida, en un escenario en el que las tasas nominales anuales (TNA) relevadas se ubican mayormente entre el 16% y más del 22%. La dispersión implica una diferencia superior a $5.000 en un mes entre algunas de las alternativas disponibles.
Entre los principales bancos tradicionales, el Banco Nación ofrece una TNA del 19%, por lo que una colocación de $1 millón alcanza los $1.015.616 al finalizar los 30 días. Banco Galicia paga 17,5%, con un monto final de $1.014.384, mientras que BBVA ofrece 18,25% y lleva el capital a $1.015.000.
Santander y Banco Patagonia aparecen entre las entidades con las tasas más bajas del relevamiento: ambas ofrecen una TNA del 16%, lo que deja un total de $1.013.151 al vencimiento. De esta manera, el interés obtenido durante el mes es de $13.151 sobre una inversión inicial de un millón de pesos.
El Banco Provincia de Buenos Aires se destaca entre las entidades tradicionales. Para quienes no son clientes ofrece una TNA del 21%, que permite alcanzar $1.017.260 después de 30 días. Para sus clientes, en cambio, la tasa informada es del 19%.
Banco Macro mantiene una TNA del 18,5%, con un resultado de $1.015.205, mientras que ICBC ofrece el 17,7% y un monto final de $1.014.561. Banco Ciudad paga 17%, con $1.014.000 al vencimiento, y Credicoop ofrece 17,5%, equivalente a $1.014.384.
Entre las entidades que permiten realizar colocaciones a no clientes aparecen tasas superiores. Banco BICA y Banco CMF ofrecen una TNA del 22%, que lleva una inversión de $1 millón hasta $1.018.082 después de un mes. Banco Voii, por su parte, informa una tasa del 21,75%.
Cuánto pagan otros bancos
Banco Comafi ofrece una TNA del 18% y un resultado de $1.014.795. Banco de Comercio paga 19%, con un monto final de $1.015.616. Banco de Formosa y Banco del Chubut coinciden en una tasa del 18,5%, que lleva el depósito hasta $1.015.205.
El Banco de la Provincia de Córdoba tiene una TNA del 20,75%, con un resultado de $1.017.054 después de los 30 días. Banco del Sol ofrece 21%, equivalente a $1.017.260, mientras que Banco Dino paga 20%, con un monto final informado de $1.016.438.
Banco Hipotecario ofrece una TNA del 20,5% para no clientes, lo que permite alcanzar $1.016.849 al finalizar el plazo. Para sus clientes, la tasa baja al 17%. Banco Julio, Banco Masventas y Banco Provincia de Tierra del Fuego informan, en tanto, una TNA del 19%, con $1.015.616 al vencimiento.
Las tasas que superan el 21%
Banco Mariva se encuentra entre las propuestas con mayor interés anual, con una TNA del 21,5%, que permite llegar a $1.017.671 según el relevamiento.
Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera aparecen entre las alternativas con las tasas más altas: ambas ofrecen una TNA del 22,25%, con un monto final informado de $1.018.287 para una colocación de $1 millón durante 30 días.
Bibank también informa una TNA del 21,5%, con un resultado consignado de $1.017.920, mientras que Reba Compañía Financiera ofrece una tasa del 22% y un monto final de $1.018.082.
Más de $5.000 de diferencia según la entidad
La comparación muestra que seleccionar una entidad u otra puede modificar sensiblemente el resultado de una colocación de corto plazo. En el extremo inferior, Santander y Patagonia, con el 16% de TNA, llevan el capital hasta $1.013.151.
Entre las propuestas relevadas con mayor tasa aparecen Banco Meridian y Crédito Regional, que ofrecen 22,25% y un monto final de $1.018.287. La diferencia respecto de las opciones del 16% supera así los $5.000 sobre el mismo capital y plazo de inversión.
El rendimiento se calcula tomando la tasa nominal anual ofrecida por cada entidad y ajustándola al período de 30 días. Por ese motivo, una variación de pocos puntos porcentuales en la TNA termina reflejándose en el dinero que finalmente recibe el ahorrista.
Qué tener en cuenta antes de hacer un plazo fijo
Las tasas pueden variar entre clientes y no clientes, como sucede en Banco Provincia y Banco Hipotecario. Además, varias entidades permiten constituir plazos fijos de manera online sin necesidad de tener previamente una cuenta bancaria.
El relevamiento reflejó también que algunas entidades digitales, bancos de menor tamaño y compañías financieras ofrecen tasas superiores a las presentadas por buena parte de los grandes bancos tradicionales.
Antes de realizar la colocación, resulta necesario verificar la TNA vigente al momento de constituir el plazo fijo, ya que las entidades financieras pueden modificar sus tasas. El monto final dependerá del capital invertido, el plazo seleccionado y las condiciones ofrecidas por cada banco.