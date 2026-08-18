Perdió el control del auto, chocó contra un árbol y terminó en la banquina en Paraná

Un accidente de tránsito ocurrió durante la mañana lluviosa de este martes en calle Gobernador Maya, en Paraná, donde un automóvil Toyota Yaris se salió de la calzada en una curva, ingresó a la banquina y terminó impactando contra el tronco de un árbol.

Según pudo saber Elonce, el vehículo era conducido por un hombre mayor de edad que circulaba por Gobernador Maya cuando, al llegar a una curva, perdió el dominio del rodado.

El conductor manifestó que sintió una especie de “salto” mientras circulaba, situación que habría provocado que el automóvil se desviara de su trayectoria. En ese momento, una de las ruedas habría pisado la banquina y el vehículo terminó saliéndose de la calzada.

Impactó contra un árbol

Tras abandonar la calle, el automóvil continuó su recorrido por el sector de banquina hasta impactar contra el tronco de un árbol. Pese a las características del accidente, el vehículo no llegó a darse vuelta y quedó detenido fuera de la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, el rodado sufrió importantes daños materiales, principalmente en su sector delantero, tal como pudo observarse tras el siniestro.

La calzada se encontraba mojada debido a las lluvias registradas durante la mañana de este martes en la capital entrerriana. Las circunstancias precisas que provocaron la pérdida de control serán materia de las actuaciones correspondientes.

El conductor fue trasladado al Hospital San Martín

Luego del accidente, el hombre manifestó un dolor en el pecho, por lo que se dispuso su traslado al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica y realizar los controles correspondientes.

En el lugar intervino personal policial de Comisaría Séptima, que llevó adelante las actuaciones para establecer la mecánica del siniestro. Elonce.com