Trabajo para el exterior: cuánto ganan los argentinos y cuáles son los empleos más buscados

El trabajo para el exterior creció con fuerza entre los argentinos. Tecnología lidera la demanda y los ingresos medianos de algunos perfiles superan los USD 2.000.
El trabajo para el exterior entre los argentinos experimentó una fuerte expansión durante los últimos tres años: la cantidad de personas que reciben pagos desde otros países se multiplicó por 30, mientras que el volumen de divisas ingresado mediante esta modalidad creció 82 veces. Solo entre 2025 y 2026, la base de trabajadores aumentó 27% y las divisas recibidas avanzaron 34%, según un informe de Takenos.
El fenómeno dejó de estar limitado a programadores o especialistas tecnológicos. Actualmente comprende servicios profesionales, marketing, salud, educación, entretenimiento, ventas y finanzas, además de nuevas ocupaciones vinculadas con la inteligencia artificial.
La incorporación al mercado internacional también comenzó a edades relativamente tempranas. La mediana del primer cobro proveniente del exterior se ubicó en los 30 años; el 45% de los contractors comenzó antes de esa edad y el 15% ya percibía ingresos internacionales antes de cumplir los 25.
Tecnología concentra uno de cada tres trabajadores
Software y tecnología representan el principal sector entre los argentinos relevados que trabajan para clientes o compañías extranjeras. El rubro concentra al 34% del total y registra un ingreso mediano mensual de USD 2.065.
En segundo lugar aparecen los servicios profesionales, con el 10% de los trabajadores y una mediana de USD 1.393. Salud y educación concentran el 5%, con USD 695; marketing y publicidad, el 4%, con USD 1.453; entretenimiento y deportes, otro 4%, con USD 800; y comercio y ventas, el 3%, con USD 1.161.
Finanzas representa solamente el 2,5% de los casos, pero encabeza el ranking de ingresos: la mediana alcanza los USD 2.500 mensuales. El 38% restante corresponde a otras actividades o trabajadores que no especificaron el rubro en el que se desempeñan.
El empleo vinculado con inteligencia artificial se disparó
La expansión de la inteligencia artificial abrió nuevas oportunidades laborales. Según el Reporte de Contratación Global de Deel, la contratación internacional de talento argentino creció 25% anual, mientras que la demanda de entrenadores de inteligencia artificial aumentó 724% en el último año.
Los tres puestos más solicitados dentro de esta especialización fueron entrenador de IA generalista, tester de software con inteligencia artificial y traductor especializado. Al mismo tiempo, continuó la demanda de analistas de datos, desarrolladores de software, analistas de Recursos Humanos, gerentes de relaciones comerciales y desarrolladores de interfaces de usuario (UI).
Las diferencias salariales son amplias según la especialización. Un entrenador de IA en Argentina percibe en promedio alrededor de USD 20 por hora, mientras que determinados puestos globales altamente especializados, como economía aplicada a inteligencia artificial, pueden superar los USD 100 por hora.
Cuánto ganan contractors y freelancers
Dentro de quienes trabajan para el exterior aparecen dos grandes modalidades. Los contractors suelen desempeñarse remotamente para una única compañía extranjera y reciben un pago mensual, mientras que los freelancers trabajan para diferentes clientes y perciben, en promedio, tres pagos de menor monto cada mes.
La mediana mensual de ingresos de un contractor alcanza los USD 1.800, mientras que el promedio llega a USD 2.512. Entre los freelancers, la mediana es de USD 941 y el promedio asciende a USD 1.613, según Takenos.
La edad también marca diferencias. Entre los 18 y 24 años, la mediana se encuentra en USD 815 mensuales; entre los 25 y 29 sube a USD 1.448 y entre los 30 y 34 alcanza los USD 2.000. El máximo aparece entre los 35 y 39 años, con USD 2.300. Luego baja a USD 2.243 entre los 40 y 49 años y a USD 2.039 desde los 50 años.
Dólares, euros y criptomonedas: cómo cobran
El dólar estadounidense domina ampliamente los pagos internacionales y representa el 90% de las operaciones. El euro concentra otro 3% y las criptomonedas estables, principalmente USDT y USDC, alcanzan el 2%. El 5% restante corresponde a otras monedas o pesos. En total, el 97% de los ingresos se recibe en moneda dura.
El cobro, sin embargo, puede implicar costos significativos. La utilización de diferentes plataformas para recibir, transferir, convertir y finalmente retirar los fondos puede provocar pérdidas de entre el 3% y el 8,7% de los ingresos netos por comisiones. En determinados casos, ese costo puede llegar al 10% del total facturado.
En este contexto, las stablecoins vinculadas al dólar ganaron terreno como alternativa. Según datos de Bitwage, del total de pagos procesados en criptomonedas hacia trabajadores de 200 países, el 48% tuvo como destino a profesionales argentinos, y el 55% de ellos prefiere cobrar mediante monedas digitales estables como USDT y USDC.
El trabajo para el exterior se extendió al interior del país
La distribución territorial también mostró que el fenómeno excedió a Buenos Aires. El 37% de los trabajadores relevados reside en la provincia de Buenos Aires y el 28% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba representa el 11% del total y luego aparecen Santa Fe y Mendoza. En conjunto, el interior concentra aproximadamente un tercio de los argentinos que facturan o reciben ingresos desde otros países.
“El trabajo para el exterior dejó de ser un fenómeno concentrado en unos pocos rubros o ciudades. Los datos muestran una comunidad diversa, federal y cada vez más integrada a la economía digital global”, señaló Isabel Weiss, directora de Marketing de Takenos.
Los pagos también comenzaron a cambiar
La expansión del trabajo remoto modificó además la tradicional lógica del salario mensual. Según el Future Workforce Index 2026 de Upwork, el 38% de los trabajadores realizó proyectos freelance durante este año, frente al 28% de 2025, mientras que el 58% de los empleados full time manifestó que evaluaba esa modalidad para acceder a nuevas oportunidades.
Los pagos semanales, quincenales o asociados al cumplimiento de objetivos comenzaron a ganar terreno frente al esquema tradicional de un único sueldo mensual. Ese cambio también impulsó nuevas herramientas financieras para administrar ingresos provenientes de diferentes países, indica Infobae.
El crecimiento se produjo en paralelo con el récord alcanzado por las exportaciones argentinas de servicios de la economía del conocimiento. Durante 2025 llegaron a USD 9.600 millones, un 8,1% más que el año anterior, representaron el 53% de las exportaciones nacionales de servicios y sostuvieron más de 285.000 empleos formales.