Stéfano cumple 5 años mientras espera un trasplante y tendrá un festejo de Spider-Man

Stéfano cumple 5 años este martes 6 de octubre en medio de una lucha que movilizó a su familia y a la comunidad de Gualeguaychú. Mientras permanece a la espera de un trasplante de intestino, el pequeño tendrá una celebración especial inspirada en Spider-Man, su superhéroe favorito.

Stéfano Vera nació con Síndrome de Intestino Corto y, desde entonces, atravesó diferentes intervenciones quirúrgicas que permitieron mejorar su calidad de vida y acompañar su crecimiento. Sin embargo, las complicaciones que se presentaron posteriormente llevaron a que ingresara en la lista de emergencia nacional del INCUCAI para recibir un trasplante.

En este contexto, su familia decidió que el cumpleaños sea una oportunidad para celebrar la vida y regalarle un momento de alegría. Spider-Man tendrá un lugar central en el festejo, ya que se convirtió en uno de los personajes preferidos del niño.

Una campaña especial por el cumpleaños de Stéfano

Además de la celebración familiar, sus seres queridos impulsaron una iniciativa para que la imagen del pequeño vestido como Spider-Man llegue al diario del reconocido superhéroe, una de sus lecturas favoritas, indicó Máxima Online.

La propuesta consiste en compartir su fotografía para multiplicar el alcance de la campaña. De esta manera, la familia pretende transformar su quinto cumpleaños en una jornada especial mientras continúa esperando la noticia del trasplante.

La historia de Stéfano está marcada por tratamientos médicos, cirugías y períodos de internación, pero su familia busca que este martes el protagonista sea su cumpleaños. El objetivo es que pueda disfrutar de su personaje favorito y recibir el acompañamiento de quienes siguen su situación.

La preocupación por los medicamentos y la cobertura

Mientras aguardan el trasplante, la familia también atraviesa dificultades vinculadas con los gastos necesarios para sostener el tratamiento. Bruno Vera, padre del niño, explicó públicamente días atrás que cuentan con alojamiento hasta diciembre, aunque todavía existe incertidumbre respecto de la cobertura de los costosos medicamentos que necesita Stéfano.

La situación se relaciona con un cambio en las condiciones de cobertura familiar. Bruno cumplió 28 años y, debido a una modificación de su situación dentro del Ejército, la familia dejará de contar con la obra social que venía acompañando el tratamiento.

Así, el quinto cumpleaños llegará en un momento atravesado por la expectativa del trasplante y las dificultades económicas que enfrenta la familia. Este martes, sin embargo, buscarán hacer una pausa en esas preocupaciones: Stéfano cumplirá cinco años convertido en Spider-Man y rodeado del cariño de quienes acompañan su lucha.