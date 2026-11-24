Ana Paula Machado fue elegida Reina del Termalismo 2026 este domingo en Federación, durante la tercera edición de la Fiesta del Termalismo y los festejos por los 32 años de la actividad termal en la ciudad. Sin embargo, su nombre ya había trascendido en noviembre de 2024, cuando fue objeto de un allanamiento en el marco de una investigación por narcotráfico.

La pesquisa tuvo como principal condenado a su hermano, el empresario José Luis Machado, quien recibió una pena de seis años y diez meses de prisión por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, tras ser hallado culpable de liderar una organización dedicada al tráfico de drogas en la región de Salto Grande.

La investigación permitió establecer que la estructura abastecía de estupefacientes a Concordia, Federación, Chajarí y San Jaime de la Frontera. En los fundamentos de la sentencia, Ana Paula fue mencionada por movimientos de dinero, cuentas bancarias, comunicaciones y bienes registrados a su nombre. La joven no fue juzgada ni condenada en esa causa, aunque es investigada en un expediente paralelo por lavado de activos, publicó Concordia Policiales.

Las cuentas bancarias y el manejo del dinero

Durante su declaración ante el Tribunal, Ana Paula manifestó que desde abril de 2024 trabajaba en el aserradero de su hermano. Allí realizaba tareas administrativas, atendía cuestiones relacionadas con los camiones, pagaba semanalmente a los empleados y mantenía contacto con los clientes.

También reconoció que recibía pagos en sus cuentas bancarias personales y que José Luis tenía acceso a una cuenta del Banco Santander registrada a su nombre, cuyo alias era “chack2”.

La sentencia consignó que el teléfono Samsung J7 utilizado por su hermano tenía una cuenta de WhatsApp identificada como “Chack”, acompañada por una imagen de Chuck Norris. Los jueces establecieron una relación entre ambos alias.

Las transferencias analizadas por el Tribunal

Entre los movimientos bancarios incorporados a la investigación figuraron dos transferencias realizadas por Brian Sosa a la cuenta de Ana Paula Machado el 10 de octubre de 2024, por un total de $600.000.

El Tribunal concluyó que los movimientos de dinero de Sosa estaban relacionados con el narcotráfico y no con la actividad comercial vinculada al negocio de la madera.

Además, en distintas conversaciones analizadas durante la investigación aparecieron referencias a transferencias hacia esa cuenta bancaria y contactos identificados como “Barba San Jaime”, “grive coke” y “Lucas Chajarí”.

El correo electrónico que creó para su hermano

Otro de los elementos mencionados en los fundamentos de la sentencia fue una cuenta de Gmail que Ana Paula creó a pedido de José Luis Machado para utilizarla en un teléfono Samsung J7. El dispositivo fue secuestrado durante la investigación y tenía registrada una cuenta de correo electrónico a nombre de Ramón Domingo Vallejos.

Los magistrados relacionaron ese dato con escuchas telefónicas realizadas el 13 de junio de 2024. En una conversación, José Luis le preguntó a su madre por el nombre de una persona identificada como “fichita” y, posteriormente, consultó a su hermana: “¿Pusiste los datos de fichita?”. Ana Paula respondió afirmativamente.

Según la interpretación del Tribunal, Machado necesitaba esa cuenta porque no podía utilizar WhatsApp y su hermana la había creado para ese dispositivo.

Las conversaciones y los vehículos registrados a su nombre

En otro audio incorporado al juicio, los hermanos conversaban sobre lo que había traído una persona identificada como “Nani”.

Un funcionario policial que declaró durante el debate relacionó ese apodo con una persona de apellido Benítez. Según su testimonio, el domicilio de este último había sido allanado en una causa provincial, en la que se encontraron estupefacientes y comunicaciones con Machado.

La investigación también incluyó el análisis de bienes registrados a nombre de la joven. Un funcionario policial declaró que un automóvil Audi y una camioneta doble cabina figuraban a nombre de Ana Paula y sostuvo que el empresario colocaba bienes a nombre de su hermana. El testigo consideró llamativa la diferencia entre los ingresos de la joven y su patrimonio registrado.

Cuál es la situación judicial de la Reina del Termalismo

Los movimientos bancarios, las comunicaciones y los bienes fueron analizados por los investigadores en relación con el posible rol administrativo, financiero y patrimonial que Ana Paula habría desempeñado dentro de la estructura liderada por su hermano.

No obstante, Ana Paula Machado no fue condenada por narcotráfico ni llegó a juicio junto a José Luis Machado y los demás integrantes de la organización.

Su situación judicial se encuentra vinculada a una causa paralela por lavado de activos, en la que se investiga su posible relación con el manejo de dinero y bienes identificados durante la pesquisa.