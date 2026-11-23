Los alquileres en Punta del Este para enero de 2027 registran una fuerte demanda de turistas argentinos. Los departamentos parten desde US$3.700 por quincena y las casas pueden superar los US$20.000. Cuáles son las zonas más caras y cuánto se puede ahorrar al viajar en febrero.
Los alquileres en Punta del Este para enero de 2027 registran una elevada demanda de turistas argentinos que buscan asegurar sus vacaciones de verano en Uruguay. Los precios varían considerablemente según la ubicación, el tamaño de la propiedad y las fechas elegidas. Un departamento de un dormitorio cuesta, en promedio, US$3.700 durante la primera quincena de enero, mientras que una casa de tres habitaciones en José Ignacio alcanza los US$20.500 por el mismo período.
La temporada comenzó a mostrar movimiento desde mediados de año, cuando numerosos visitantes iniciaron sus reservas. Según operadores inmobiliarios uruguayos, la primera quincena de enero concentra la mayor demanda, especialmente en destinos como Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio.
“La temporada viene adelantada, las personas tratan de asegurar su lugar en la zona que les gusta con tiempo”, explicó Santiago Pereyra, propietario de una inmobiliaria de la región. El empresario señaló que el interés de los argentinos se combina con una mayor presencia de turistas uruguayos.
Alquileres en Punta del Este: cuánto cuesta una quincena en enero
Un relevamiento realizado por Santiago Pereyra Propiedades sobre 3.700 avisos de alquiler temporario permitió establecer valores promedio para distintos tipos de inmuebles. Los precios corresponden a propiedades ofrecidas para la temporada 2027 y están expresados en dólares.
En Punta del Este, los departamentos presentan los siguientes valores para enero:
Un dormitorio: US$3.700 la primera quincena y US$3.200 la segunda.
Dos dormitorios: US$7.800 la primera quincena y US$5.800 la segunda.
Tres dormitorios: US$13.500 la primera quincena y US$9.500 la segunda.
En el caso de las casas de tres dormitorios, los valores promedio alcanzan los US$10.600 durante la primera mitad de enero y descienden a US$8.500 en la segunda.
La diferencia entre ambas quincenas refleja la mayor demanda de los primeros días del año, cuando numerosos turistas aprovechan las vacaciones y las celebraciones de fin de año.
Cuánto cuesta alquilar en La Barra y Manantiales
La Barra y Manantiales figuran entre los sectores más buscados por quienes prefieren alojamientos próximos a las playas y zonas gastronómicas de Punta del Este.
En La Barra, los departamentos tienen estos precios por quincena durante enero:
Un dormitorio: US$7.200 en la primera quincena y US$5.000 en la segunda.
Dos dormitorios: US$13.300 y US$7.850, respectivamente.
Tres dormitorios: US$19.750 y US$13.000.
Una casa de tres habitaciones cuesta alrededor de US$15.750 durante los primeros quince días de enero y US$9.600 en la segunda mitad del mes.
En Manantiales, los valores promedio son:
Un dormitorio: US$6.250 la primera quincena y US$3.600 la segunda.
Dos dormitorios: US$14.500 y US$8.500.
Tres dormitorios: US$22.000 y US$12.000.
Las casas de tres dormitorios se ofrecen por aproximadamente US$16.500 durante la primera quincena y US$7.750 en la segunda.
Rodrigo Taboada, CEO de Riba Desarrollos, destacó la rapidez con la que se concretaron las operaciones en esa zona: “Para la primera quincena de enero voló todo lo bueno en julio, se alquiló todo muy rápido”.
José Ignacio y Punta Ballena: los precios para el verano 2027
José Ignacio mantiene valores elevados dentro del mercado de alquileres temporarios. Los departamentos de dos dormitorios registran un promedio de US$15.000 durante la primera quincena de enero y US$8.500 durante la segunda.
En cuanto a las casas de tres habitaciones, los precios alcanzan los US$20.500 en los primeros quince días del año y US$14.000 en la segunda mitad del mes.
En Punta Ballena, los departamentos presentan los siguientes valores:
Un dormitorio: US$5.800 la primera quincena y US$4.500 la segunda.
Dos dormitorios: US$8.500 y US$6.000.
Tres dormitorios: US$13.000 y US$9.300.
Por su parte, una casa de tres dormitorios cuesta aproximadamente US$6.850 durante la primera quincena de enero y US$5.500 durante la segunda.