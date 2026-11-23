REDACCIÓN ELONCE
Las jugadoras de Arenas Fútbol Club Sub13 realizaron un mate bingo solidario para recaudar fondos y participar de un torneo regional en Catamarca. Familias, vecinos y comerciantes acompañaron la iniciativa. El equipo ya tiene asegurado un lugar en semifinales.
Arenas Fútbol Club Sub13 organizó un mate bingo solidario en el salón parroquial de Nuestra Señora de Fátima, en Paraná, para recaudar fondos destinados a su participación en un torneo regional de fútbol amateur en Catamarca. La jornada reunió a familiares, vecinos y colaboradores que acompañaron a las jóvenes deportistas con donaciones, sorteos y venta de tortas fritas.
El plantel femenino viajará el próximo viernes para disputar la competencia durante el fin de semana. Las jugadoras tienen previsto llegar el sábado y regresar el domingo, luego de participar en las instancias decisivas del campeonato. Además, contarán con el acompañamiento de padres y entrenadores.
Una de las futbolistas expresó a Elonce la emoción que generó esta oportunidad: “Muy felices porque venimos trabajando un montón y se nos dio viajar a Catamarca”. También agradeció el respaldo de quienes colaboraron para concretar el viaje: “Gracias a ellos podemos viajar”.
Arenas Fútbol Club jugará las semifinales en Catamarca
El equipo Sub13 consiguió avanzar directamente a las semifinales debido a que su rival no se presentó a disputar el encuentro correspondiente a los cuartos de final. De esta manera, las jóvenes afrontarán una instancia decisiva del certamen regional.
La clasificación representó una satisfacción para las integrantes del plantel, que durante el año sostuvieron una rutina de entrenamientos para mejorar su rendimiento y prepararse para nuevas competencias.
La participación en el campeonato también significará una oportunidad para sumar experiencia deportiva, enfrentarse con equipos de otras provincias y continuar fortaleciendo el desarrollo del fútbol femenino.
Un mate bingo solidario para financiar el viaje
La organización del encuentro estuvo a cargo de las familias y las jugadoras, que impulsaron distintas actividades para cubrir los gastos de traslado y estadía. Entre las iniciativas realizaron ventas de tortas fritas y recorrieron los barrios para conseguir colaboración.
“Estamos saliendo a vender para recaudar más plata”, contó Federica, una de las integrantes del equipo. La joven destacó el compromiso de sus compañeras para reunir los recursos necesarios antes de la partida.
Durante la jornada también se sortearon numerosos premios aportados por comerciantes y vecinos. Entre los regalos se encontraba una conservadora portátil, mientras que las tortas fritas preparadas por las familias tuvieron una gran aceptación.
El acompañamiento de las familias y los vecinos
Valentina Ruhl, otra de las futbolistas, explicó que los padres estuvieron a cargo de la elaboración de las tortas fritas. La venta resultó exitosa y permitió sumar fondos para afrontar los gastos del campeonato. “Vendimos todo recién”, celebró.
El mate bingo convocó a familiares, amigos y vecinos que se acercaron al salón parroquial durante la tarde. Las jugadoras participaron de la organización y colaboraron con las distintas tareas necesarias para desarrollar la actividad.
Desde el cuerpo técnico valoraron la respuesta de la comunidad. “Estamos re agradecidos con todos los que vinieron a colaborar, los que donaron cosas también para que podamos sortear y demás”, expresó uno de los entrenadores.