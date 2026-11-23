El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) incorporó seis subsedes en distintas localidades de la provincia para ampliar el acceso a las producciones audiovisuales.

La octava edición del encuentro se desarrollará del 24 al 29 de noviembre, con Paraná como sede central, mientras que Chajarí, San José de Feliciano, Concordia, Gualeguaychú, María Grande y Rosario del Tala recibirán funciones con entrada libre y gratuita.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar el cine a diferentes públicos entrerrianos mediante una programación que incluyó largometrajes argentinos e internacionales, además de cortometrajes realizados en la provincia.

La propuesta se sumó a las actividades previstas en Paraná, donde el festival contará con funciones gratuitas distribuidas en nueve espacios y salas de exhibición.

Días y horarios de las funciones en Chajarí y Feliciano

En Chajarí, las proyecciones tendrán lugar en Cinema Concept, que funciona en el Cine Gran Libertad, ubicado en 3 de Febrero 3060.

Martes 24, a las 16: Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta.

Jueves 26, a las 16: Los vencedores, de Pablo Aparo.

Viernes 27, a las 16: Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz.

En San José de Feliciano, las actividades se realizarán en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, situada en Sarmiento 1. El martes 24 se proyectará Una canción para mi tierra a las 19 y Los vencedores a las 20.30.

El viernes 27, a las 14, será el turno de Denominación de Origen. La programación también incluirá los cortometrajes entrerrianos Cinco sospechosos, de Rocío Carolina Verón, y La llamada, de Osvaldo Valentín Berón, este último integrante de la competencia oficial.

Concordia y Gualeguaychú también tendrán proyecciones

En Concordia, el Cine Círculo, ubicado en Andrade 36, recibirá tres películas el miércoles 25 de noviembre.

18: Una canción para mi tierra.

20: Los vencedores.

22: Denominación de Origen.

Ese mismo miércoles, a las 10.30, también se exhibirá Una canción para mi tierra en la Casa del Bicentenario, ubicada en Moulins 1779, dentro del predio del Polideportivo Víctor Oppel.

En Gualeguaychú, la programación llegará a Sinergia Espacio Incaa, situado en Alem 367. Allí se proyectará Los vencedores el viernes 27 de noviembre, a las 21.

María Grande y Rosario del Tala se suman al festival

En María Grande, el Salón de Convenciones de Urquiza 860 será escenario de dos funciones gratuitas. El martes 24, a las 18, se exhibirá Los vencedores, mientras que el miércoles 25, en el mismo horario, se presentará Una canción para mi tierra.

En Rosario del Tala, la actividad se desarrollará el viernes 27, a las 16.30, en el Centro Comunitario Gilda Vargas, ubicado en Río Negro y Almirante Brown, barrio Los Bretes. La película elegida será Una canción para mi tierra.

Una nueva edición con propuestas para toda la provincia

El Ficer es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado provincial.

La octava edición contará con el acompañamiento de organismos públicos, instituciones culturales y empresas. Entre las propuestas especiales se destacó Foco: Aristarain, un ciclo de películas dedicado al reconocido director argentino, dentro de la programación de Cinemateca Presenta.

Con la incorporación de las seis subsedes, el festival buscó fortalecer la circulación de producciones audiovisuales y ofrecer nuevas oportunidades para que los entrerrianos accedan gratuitamente al cine.