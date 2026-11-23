La vacunación antes de viajar es uno de los aspectos fundamentales para prevenir enfermedades durante las vacaciones, especialmente ante el aumento de casos de infecciones como fiebre amarilla y sarampión en distintos países de América. Especialistas en infectología recomendaron revisar el calendario de inmunizaciones y realizar una consulta médica entre cuatro y seis semanas antes de partir.

La planificación de un viaje suele incluir pasajes, alojamiento, documentación e itinerarios, pero también requiere considerar los riesgos sanitarios del destino. Las recomendaciones pueden variar según la región, la duración de la estadía, la edad del viajero, sus antecedentes médicos y las actividades previstas.

“Los viajes, en este mundo globalizado y la movilidad de las personas, sumado a la disminución de las coberturas de vacunación, favorecen la propagación de enfermedades inmunoprevenibles. Por eso, es importante verificar el estado de vacunación antes de viajar”, explicó Gabriela Vidal, médica infectóloga y coordinadora de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) a La Nación.

Fiebre amarilla: cuándo es necesario vacunarse

Una de las principales recomendaciones está relacionada con la fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede provocar cuadros graves y que circula en determinadas regiones de Sudamérica y África.

Durante 2025 se confirmaron 346 casos y 143 fallecimientos en siete países americanos, una cifra que superó ampliamente los registros del año anterior. En 2026 también se notificaron contagios en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La especialista explicó que no todos los destinos requieren la vacuna contra la fiebre amarilla, por lo que resulta necesario diferenciar las recomendaciones sanitarias de las exigencias migratorias.

“Hay que diferenciar la recomendación (por riesgo de infección) del requisito de entrada (certificado exigido por el país)”, señaló Vidal.

La vacuna debe aplicarse al menos diez días antes del viaje cuando está indicada y, en general, una sola dosis brinda protección de por vida. Sin embargo, su administración requiere una evaluación individual, especialmente en personas con determinadas condiciones de salud.

Qué otras vacunas deben revisarse antes de viajar

Además de la fiebre amarilla, los especialistas recomendaron verificar que estén completos los esquemas habituales de vacunación.

Entre las principales inmunizaciones que deben revisarse se encuentran:

Triple viral: protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Triple bacteriana: brinda protección contra difteria, tétanos y tos convulsa.

Hepatitis A y B: pueden resultar necesarias según los antecedentes y el destino.

Antigripal: se recomienda anualmente, especialmente para los grupos de riesgo.

Fiebre tifoidea: puede indicarse ante determinados riesgos asociados al consumo de agua y alimentos.

Dengue y rabia: su indicación depende de la evaluación individual y de las características del viaje.

Meningococo ACWY: puede ser necesaria para determinados viajes a África y peregrinaciones religiosas a Arabia Saudita.

También debe evaluarse la necesidad de utilizar medicación preventiva contra la malaria en regiones donde existe riesgo de transmisión.

Preocupación por el aumento de casos de sarampión

Otro de los puntos destacados por los especialistas fue el incremento de casos de sarampión en el continente americano.

Según los datos difundidos, hasta el 3 de octubre de 2026 se habían confirmado 55.792 casos de sarampión en 17 países y territorios de América, lo que representó un aumento de 4,8 veces respecto del mismo período de 2025. Además, se registraron 77 fallecimientos.

Guatemala, México, Estados Unidos, Perú y Canadá concentraron la mayor cantidad de contagios.

Ante esta situación, los profesionales insistieron en la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en niños y personas que planean realizar viajes internacionales.

Cuidados durante las vacaciones

La prevención no se limita a las vacunas. También resulta importante preparar un botiquín adecuado, llevar suficiente medicación habitual y contar con cobertura médica durante la estadía.

Para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, se recomienda utilizar repelente, vestir ropa que cubra la mayor superficie posible del cuerpo y reforzar los cuidados durante las actividades al aire libre.

Asimismo, es fundamental consumir agua segura, evitar hielo de procedencia desconocida y elegir alimentos bien cocidos, especialmente en destinos donde existen riesgos de enfermedades gastrointestinales.

Qué hacer si aparecen síntomas después de viajar

Los especialistas advirtieron que los cuidados deben mantenerse incluso después del regreso.

Ante la aparición de fiebre, erupciones cutáneas, tos, conjuntivitis, diarrea, vómitos u otros síntomas, se recomienda consultar con un profesional de salud e informar los destinos visitados y las fechas del viaje.

Vidal también alertó sobre la disminución de las coberturas de vacunación y el riesgo de reaparición de enfermedades que habían logrado reducirse considerablemente.

“La gente olvida el peligro, lo que genera reticencia o una falsa creencia de que vacunarse ya no es necesario. Hoy convivimos con grupos que tienen esquemas incompletos e incluso personas que nunca recibieron vacunas, lo que crea condiciones propicias para que reaparezcan enfermedades prevenibles”, advirtió.

Finalmente, la infectóloga remarcó que mantener actualizado el calendario de vacunación debe formar parte de la preparación de cualquier viaje, con la misma importancia que verificar la vigencia del pasaporte y el resto de la documentación.