Las vacaciones en Brasil comenzaron a despertar un mayor interés entre los turistas argentinos de cara al verano 2027, impulsadas por la depreciación del real frente al dólar y la posibilidad de reducir los gastos durante la estadía.

Los precios de restaurantes, supermercados, servicios y alquileres de equipamiento de playa mostraron diferencias respecto de los valores registrados en destinos de la costa atlántica argentina, según un relevamiento.

La moneda brasileña registró una depreciación cercana al 16% desde fines de octubre, de acuerdo con las cotizaciones consignadas en el informe. El dólar, que anteriormente equivalía a 4,97 reales, pasó a cambiarse por aproximadamente 5,78 reales. Esta variación incrementó la capacidad de compra de quienes disponían de dólares para financiar sus gastos cotidianos en el país vecino.

El movimiento cambiario coincidió con un aumento de consultas y reservas para destinos como Florianópolis, Balneário Camboriú, Bombinhas, Búzios y Pipa. Sin embargo, los operadores turísticos aclararon que el principal beneficio económico se concentró en los consumos diarios, mientras que los pasajes aéreos y buena parte de los alojamientos mantuvieron sus valores expresados en dólares.

Cuánto rinden los dólares para las vacaciones en Brasil

La diferencia cambiaria modificó el presupuesto disponible para quienes planeaban viajar durante enero y febrero. Antes de la depreciación del real, un turista que cambiaba 1.000 dólares recibía aproximadamente 4.970 reales. Con la nueva cotización utilizada en el relevamiento, esa misma cantidad equivalía a 5.780 reales.

La diferencia representó 810 reales adicionales, que podían destinarse a comidas, compras, transporte, excursiones o actividades recreativas. No obstante, el ahorro efectivo dependía de la evolución de los precios brasileños, las comisiones de cambio y el medio de pago elegido.

Ezequiel Auspitz, corredor inmobiliario argentino radicado desde hace ocho años en Pipa, explicó a Clarín que el cambio de escenario económico tuvo una repercusión inmediata sobre las consultas turísticas. "Después del triunfo de Lula y la devaluación que hubo, que no tiene precedentes, tuvimos gran cantidad de consultas, reservas y sobre todo confirmaciones", señaló.

Pipa y otros destinos registraron mayor interés de argentinos

El especialista sostuvo que Pipa, uno de los destinos turísticos del nordeste brasileño, se perfilaba para recibir una importante cantidad de visitantes argentinos durante enero. Según su evaluación, la combinación de playas, servicios y menores gastos cotidianos impulsó las decisiones de quienes comenzaron a organizar sus vacaciones.

"En enero Pipa desbordará de argentinos y se espera que sea la mejor temporada en los últimos años", afirmó Auspitz. Se trató de una expectativa del operador inmobiliario y no de una proyección oficial de ocupación hotelera.

Como ejemplo del nuevo poder adquisitivo, mencionó el precio de una pizza grande que costaba 50 reales. Aunque su valor en moneda brasileña podía mantenerse, el desembolso medido en dólares resultaba menor para quienes cambiaban divisas estadounidenses. La misma relación se observaba en diferentes consumos de supermercados, restaurantes y bares.

Cuánto cuesta pasar un día de playa en Brasil

Uno de los gastos más importantes para las familias durante las vacaciones es el alquiler de sombrillas, reposeras y otros servicios de playa. En Pipa, Auspitz indicó que un conjunto compuesto por sombrilla, mesa, sillas y reposeras para cuatro personas, con consumición de bebidas incluida, costaba alrededor de 100 reales diarios.

Ese importe equivalía a menos de $30.000 argentinos, según la conversión utilizada en el relevamiento. La diferencia resultaba significativa frente a determinados balnearios de Mar del Plata, donde el alquiler de una carpa para seis personas podía alcanzar los $80.000 diarios, a los que se sumaban otros $20.000 por estacionamiento.

En las playas marplatenses, las sombrillas presentaban valores variables: entre $20.000 y $25.000 en sectores económicos, desde $30.000 en paradores intermedios y a partir de $80.000 en zonas de mayor categoría, como Playa Grande. Estas cifras correspondían a servicios y establecimientos específicos, por lo que no representaban la totalidad de la oferta.

Comer en Brasil: precios de almuerzos, restaurantes y bares

La gastronomía apareció entre los rubros donde los argentinos podían aprovechar las diferencias cambiarias. En Pipa, un almuerzo bajo la modalidad self-service, con opciones de carne, pescado o pollo y una bebida, costaba menos de 40 reales, equivalentes a aproximadamente $10.000.

En Río de Janeiro, una comida para dos personas en un restaurante de categoría intermedia, con tres platos, postre y bebidas, rondaba los $55.000. Un combo de comida rápida costaba aproximadamente $12.000, mientras que un capuchino en Copacabana se conseguía por $2.900 y una gaseosa en un bar de Ipanema, por $2.000.

En Fortaleza, otro destino elegido por turistas argentinos, una comida económica con carne o pescado y bebida tenía un valor aproximado de $8.000 por persona. Un café acompañado de un tostado costaba $5.500 y una cerveza de medio litro, alrededor de $2.700.

Supermercados en Brasil: cuánto cuestan los alimentos

El relevamiento realizado por Clarín también incluyó supermercados de Florianópolis, Río de Janeiro y Fortaleza. En una sucursal de Pão de Açúcar, en Florianópolis, un litro de leche costaba aproximadamente $1.400 argentinos, mientras que un kilo de arroz se conseguía por $1.600.

Otros productos mostraban valores de $2.200 por medio kilo de pan, $5.600 por un kilo de pollo fileteado, $3.350 por una docena de huevos y $3.000 por un kilo de tomates. Estos precios permitían dimensionar el presupuesto necesario para quienes elegían departamentos con cocina.

En una sucursal de supermercado de Mar del Plata, los valores relevados fueron de $2.400 por un litro de leche, $4.500 por una docena de huevos, $4.300 por un kilo de tomates y $25.000 por un kilo de suprema de pollo sin piel. Las diferencias dependían del producto, la presentación y el comercio seleccionado.

Los precios de las compras en Río de Janeiro y Fortaleza

En Río de Janeiro, la cadena Guanabara ofrecía un kilo de carne vacuna por aproximadamente $13.100 y un kilo de queso provolone por $14.500. También se registraron valores de $3.500 para un kilo de manzanas y $10.500 para una botella de vino de marca.

En Fortaleza, los supermercados São Luiz presentaban otras referencias: un kilo de carne costaba aproximadamente $12.000 y uno de pollo, $5.300. Entre las frutas y verduras, las bananas se conseguían por $1.800 el kilo, las papas por $1.700 y las naranjas por $1.100.

Las cifras correspondían a establecimientos y momentos determinados. Por ese motivo, los valores podían variar según promociones, marcas, barrios y cotizaciones. Además, las comparaciones entre ambos países requerían considerar diferencias de calidad, presentación y cantidad.

Transporte y servicios: cuánto cuesta moverse en Camboriú

Los gastos de movilidad también formaban parte del presupuesto turístico. En Balneário Camboriú, el relevamiento indicó que un viaje en transporte público costaba aproximadamente $1.250 argentinos, mientras que el litro de nafta se ubicaba alrededor de $1.745.

La bajada de bandera de un taxi tenía un valor equivalente a $1.880. Para quienes buscaban actividades recreativas fuera de la playa, una entrada al cine para ver un estreno rondaba los $10.000.

Estos importes resultaban relevantes para familias que organizaban recorridos por distintas playas o necesitaban trasladarse desde sus alojamientos. El costo final dependía de la distancia, el transporte utilizado y la frecuencia de los desplazamientos.

Aumentaron las consultas para viajar a Brasil

Mariano Medina, de Tu Agencia de Viajes, explicó a Clarín que las consultas para viajar a Brasil habían aumentado considerablemente durante noviembre. Según sus registros comerciales, el interés de potenciales turistas creció un 45% en una semana.

El operador aclaró que la depreciación del real no se trasladaba de manera uniforme a todos los componentes del viaje. "A la gente le aclaro que los precios bajos radican en la gastronomía, compras, excursiones y servicios, no en los pasajes ni en los hoteles", sostuvo.

En ese sentido, recomendó considerar alojamientos con desayuno o departamentos que permitieran preparar comidas y aprovechar los precios de los supermercados. En cambio, señaló que los paquetes all inclusive ofrecían menos posibilidades de beneficiarse de la diferencia cambiaria.

El impacto de la devaluación del real tras las elecciones

El movimiento de la moneda brasileña se produjo después de las elecciones presidenciales del 25 de octubre, en las que Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral confirmó que Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, contra el 48,21% de su rival.

La reacción de los mercados estuvo vinculada, entre otros factores, con las expectativas sobre la política fiscal y económica brasileña. La depreciación del real modificó los costos medidos en dólares, aunque su evolución posterior y los precios internos podían alterar las ventajas iniciales para los visitantes extranjeros.

Con más de dos millones de argentinos que viajaron a Brasil entre enero y agosto, según las cifras citadas en el informe, el país vecino volvió a posicionarse como una alternativa importante para el verano. La diferencia cambiaria sumó un incentivo, pero el presupuesto definitivo continuó dependiendo del alojamiento, el transporte, la duración de la estadía y los gastos cotidianos de cada familia.