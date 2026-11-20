La paritaria de Sanidad estableció nuevos salarios básicos para trabajadores de laboratorios médicos, farmacéuticos y veterinarios. Los montos van desde $1.847.983 para peones hasta más de $3,5 millones para profesionales universitarios. También se actualizaron adicionales.
La paritaria de Sanidad estableció nuevas escalas salariales para noviembre de 2026 destinadas a trabajadores de laboratorios médicos, farmacéuticos y veterinarios comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 42/89. Los salarios básicos oscilaron entre $1.847.983,66 y $3.531.654,92, según la categoría laboral, mientras que también se actualizaron distintos adicionales convencionales.
La escala fue difundida por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Buenos Aires, Agrupación 21 de Septiembre, y publicada en un informe especializado de Errepar. El acuerdo paritario fue suscripto por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), encabezada por Héctor Daer.
La actualización alcanzó al personal de producción, mantenimiento, servicios, administración y profesionales universitarios. Los importes corresponden a salarios básicos convencionales, por lo que las remuneraciones finales pueden variar de acuerdo con los adicionales aplicables y los descuentos correspondientes.
Cuánto cobran los trabajadores de laboratorios en noviembre
Dentro del sector de producción, mantenimiento y servicios, los salarios quedaron establecidos según la especialización y las tareas desempeñadas.
Los operarios con título habilitante perciben un básico de $3.153.261,54, mientras que los operarios de planta química calificados especializados alcanzan los $2.879.764,51.
Para los operarios con oficio, oficiales y calificados especializados, el salario básico se fijó en $2.630.163,58. En tanto, los operarios calificados cobran $2.379.209,84 y los semicalificados, $2.153.488.
En las categorías iniciales, los operarios no calificados tienen un básico de $1.939.865,63, mientras que los peones perciben $1.847.983,66, el importe más bajo de la escala correspondiente a noviembre.
Los salarios del personal administrativo
La nueva grilla salarial también incluyó aumentos para los trabajadores que desempeñan funciones administrativas dentro de laboratorios y empresas farmacéuticas.
Los auxiliares principales tienen asignado un salario básico de $2.630.163,58, mientras que los auxiliares de segunda categoría perciben $2.379.209,84.
Por su parte, los auxiliares de tercera cobran $2.153.488 y los de cuarta, $1.939.865,63. Para los principiantes de administración, el básico quedó establecido en $1.847.983,66.
En el caso de los viajantes propagandistas, la escala fijó una remuneración de $2.153.488, mientras que los corredores tienen un básico de $2.379.209,84.
Profesionales universitarios: los sueldos más altos
Los trabajadores con formación universitaria incluidos en el convenio se encuentran entre las categorías con mayores remuneraciones básicas.
Para los Profesionales A, el salario básico de noviembre se estableció en $3.531.654,92, mientras que los Profesionales B perciben $3.342.459,15.
Estas remuneraciones corresponden a las categorías previstas en el CCT 42/89 y no deben confundirse con los salarios establecidos para otras ramas de la actividad sanitaria.
La distinción es importante porque el sector de Sanidad cuenta con diferentes convenios colectivos, cada uno con sus propias negociaciones salariales, categorías y condiciones laborales, detalló Iprofesional.
Cuáles son los adicionales de Sanidad en noviembre
Además de los salarios básicos, la actualización contempló distintos conceptos complementarios previstos en el convenio colectivo. El bono vacacional quedó establecido en $356.179,09, mientras que el adicional correspondiente a comedor se fijó en $15.790,47.
Por su parte, el concepto de sala maternal alcanzó los $499.931,80 y el importe correspondiente al Día de la Sanidad se estableció en $107.518,99.
Estos montos se incorporan a la liquidación salarial cuando corresponde, según las condiciones y requisitos establecidos para cada beneficio.