Un resto fósil de entre 50.000 y 100.000 años de antigüedad fue identificado a partir del estudio de materiales conservados en el Museo del Río Paraná, ubicado en Puerto General San Martín, cerca de Rosario. El hallazgo corresponde a una parte de una extremidad de un équido que habitó la región durante el Pleistoceno, publicó Rosario3.

La pieza fue recuperada originalmente en las barrancas del río Paraná, dentro de la jurisdicción de Puerto General San Martín. Su identificación representa un nuevo aporte al conocimiento de las especies que integraban los antiguos ecosistemas del litoral argentino.

El trabajo estuvo a cargo del antropólogo Andrés Gil, docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y coordinador del Área de Laboratorio y Colecciones del museo. El especialista realizó las tareas de limpieza, acondicionamiento y conservación del material.

Para determinar su clasificación taxonómica, Gil trabajó junto al doctor Raúl Vezzosi, investigador del CICYTTP-CONICET y profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Qué animal habitó la región hace miles de años

El fósil pertenece al grupo de los équidos, una familia de mamíferos herbívoros que incluye a los caballos, burros y cebras, además de numerosas especies extintas.

Estos animales se caracterizan por tener patas que terminan en un solo dedo cubierto por un casco. El ejemplar identificado permite ampliar los registros científicos sobre los équidos que habitaron el litoral argentino hace decenas de miles de años.

Su antigüedad estimada lo ubica dentro del Pleistoceno, una época geológica que comenzó hace aproximadamente 2,58 millones de años y finalizó hace unos 11.700 años, antes del actual período Holoceno.

El estudio aporta información sobre la diversidad de animales que habitaban la región y permite profundizar el conocimiento de los ecosistemas prehistóricos.

Nuevas investigaciones en las barrancas del Paraná

La identificación del fósil forma parte de una línea de investigaciones paleontológicas que se desarrolla en las barrancas del río Paraná, en el sector sureste de Santa Fe. El área de estudio comprende el tramo entre Puerto General San Martín y el límite con la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, los investigadores presentaron la documentación correspondiente para obtener un permiso provincial de prospección que les permita realizar nuevas tareas de campo y ampliar el relevamiento de restos fósiles en la zona.

El trabajo también destaca la importancia del Museo del Río Paraná en la conservación y el estudio del patrimonio paleontológico regional. La institución depende de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Puerto General San Martín y cuenta con un área destinada al acondicionamiento y resguardo de las piezas.

Las nuevas investigaciones buscan ampliar los registros científicos sobre la fauna que habitó las barrancas del Paraná y preservar materiales que permiten reconstruir la historia natural de la región.