Un camionero entrerriano es intensamente buscado en Río Negro, luego de que cayera a un canal de riego y fuera arrastrado por la corriente. Desapareció el miércoles 18 de noviembre en la localidad de Cinco Saltos, mientras aparentemente realizaba tareas de limpieza de su vehículo cerca del Parque Industrial

La búsqueda continuó este viernes 20 de noviembre con un importante despliegue de policías, bomberos y equipos especializados. Los rescatistas recorrieron distintos sectores del canal principal de riego mediante kayaks y prepararon intervenciones de buzos para inspeccionar el fondo y los márgenes.

Según publicó LM Cipoletti, el camionero desaparecido fue identificado como Javier Luis Tomás Ríos, de 28 años. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que es oriundo de Sir Leonard y radicado Bovril.

El operativo se concentró especialmente en inmediaciones del puente amarillo, a la altura de la ex planta de Indupa, y en el sector de la pasarela. También se ampliaron los rastrillajes hacia otros tramos del curso de agua, sin resultados positivos hasta el momento informado.

Cómo desapareció el camionero entrerriano

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando un vecino que caminaba por la vera del canal observó a un hombre dentro del agua que levantaba los brazos y pedía auxilio.

Tras recibir el aviso, dos integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos acudieron al lugar. Los rescatistas lograron divisar al hombre, quien tenía cabello largo y vestía una remera gris.

Una bombera se arrojó al canal con elementos de protección para intentar alcanzarlo. Sin embargo, la fuerza de la corriente impidió concretar el rescate y el camionero desapareció de la vista de quienes participaban del procedimiento.

Desde ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda por agua y tierra, con recorridas por ambas márgenes, embarcaciones y drones.

Encontraron su camión y elementos de limpieza

La identificación del transportista se produjo después de que vecinos y trabajadores de una empresa del Parque Industrial advirtieran la presencia de un camión Mercedes-Benz estacionado con una puerta abierta y una garrafa en el exterior, informó Diario Río Negro.

Durante la inspección, los efectivos encontraron, a unos 50 metros del vehículo, trapos, un cepillo manual y rastros de agua sobre una bajada de cemento que conduce al canal.

Además, constataron que la parte delantera del camión había sido recientemente lavada.

Estos elementos reforzaron la hipótesis de que Ríos se encontraba limpiando la unidad cuando, por circunstancias que todavía se investigan, cayó al agua.

Un trabajador de la zona también declaró haber visto al camionero realizando tareas de limpieza mientras esperaba para efectuar una carga.

Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, el camión fue precintado y quedó bajo custodia policial, a la espera de una requisa. Asimismo, se solicitó analizar las cámaras del sistema 911 ubicadas en el puente amarillo de acceso al Parque Industrial.

El padre del camionero acompaña los rastrillajes

Durante la mañana del viernes, el padre de Javier Luis Tomás Ríos permaneció en la zona donde se desarrollaba la búsqueda, acompañado por dos directivos de la empresa de transporte para la que trabajaba su hijo.

Los familiares y representantes de la firma siguieron de cerca las tareas y recibieron información sobre los avances del operativo.

Según informó la comisaria Diana Rodríguez, jefa de la Comisaría 43°, a LM Cipolletti, los rastrillajes se extendieron por las orillas del canal en los sectores de La Armonía, Michi Michi y Cinco Saltos.

Participaron efectivos de las comisarías 7° y 43°, Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, la Brigada Motorizada de Apoyo y Defensa Civil.

Además, durante la tarde del viernes estaba prevista la incorporación de personal de Protección Civil y Bomberos Voluntarios de Cipolletti, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda.