Boca Juniors conquistó la Copa Sudamericana 2026 y alcanzó los 76 títulos oficiales de su historia, después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena terminó con una sequía de 18 años sin consagraciones internacionales, amplió su ventaja sobre River en el historial general del fútbol argentino y superó a Independiente en cantidad de trofeos obtenidos en competencias organizadas por Conmebol y FIFA.

La consagración también convirtió al Xeneize en el primer club en ganar tres veces la Copa Sudamericana, tras los títulos conseguidos en 2004 y 2005. Además, Boca llegó a 23 conquistas internacionales oficiales, de las cuales 19 corresponden a torneos organizados por los principales organismos del fútbol continental y mundial, publicó Clarín.

El último título internacional del conjunto de la Ribera había sido la Recopa Sudamericana de 2008, cuando el equipo dirigido por Carlos Ischia superó a Arsenal de Sarandí. En aquella definición, Juan Román Riquelme convirtió uno de los goles. Dieciocho años después, el exfutbolista volvió a celebrar una conquista internacional, esta vez como presidente del club.

Boca alcanzó las 76 estrellas y amplió su ventaja sobre River

Con la nueva Copa Sudamericana, Boca acumuló 76 títulos oficiales, distribuidos en 53 nacionales y 23 internacionales. De esta manera, amplió a cuatro conquistas su ventaja sobre River Plate, que suma 72, mientras que Independiente quedó tercero con 45 y Racing cuarto con 41.

El ranking histórico del fútbol argentino quedó encabezado por Boca (76), River (72), Independiente (45), Racing (41), San Lorenzo (22), Alumni (22), Estudiantes (20), Vélez (19), Rosario Central (14) y Huracán (13). El recuento contempla campeonatos de Primera División, copas nacionales y títulos internacionales oficiales, incluidos los certámenes de la era amateur reconocidos.

River mantiene la ventaja en campeonatos de Primera División, con 37 frente a los 36 de Boca, y también en títulos nacionales, con 54 contra 53. Sin embargo, el Xeneize sostiene su liderazgo en el total de conquistas gracias a su historial internacional.

Superó a Independiente en títulos internacionales de Conmebol y FIFA

La victoria frente a Atlético Mineiro también modificó la comparación histórica entre Boca e Independiente. Con la Sudamericana 2026, el Xeneize alcanzó 19 títulos internacionales organizados por Conmebol y FIFA, uno más que el conjunto de Avellaneda, que acumula 18.

Hasta la final de Barranquilla, ambos clubes compartían el primer puesto en ese apartado. La nueva conquista permitió que Boca quedara como el equipo argentino con más títulos obtenidos en competencias organizadas por esas entidades.

Si se incluyen los antiguos torneos rioplatenses, Boca suma 23 estrellas internacionales, Independiente tiene 20 y River acumula 18. En el caso del Xeneize, cuatro conquistas corresponden a la Cup Tie Competition de 1919, la Copa de Honor Cousenier de 1920 y las Copas Confraternidad Escobar-Gerona de 1945 y 1946.

Boca campeón de la Copa Sudamericana 2026 (foto Clarín)

Boca se convirtió en el primer tricampeón de la Copa Sudamericana

El título conseguido en Colombia también estableció una marca inédita en la competencia continental. Boca se convirtió en el primer equipo en conquistar tres ediciones de la Copa Sudamericana, torneo creado en 2002.

Su primera consagración llegó en 2004, cuando el equipo dirigido por Jorge Benítez derrotó 2-0 a Bolívar en la Bombonera, con goles de Martín Palermo y Carlos Tevez, y revirtió la derrota sufrida en Bolivia.

En 2005, bajo la conducción de Alfio Basile, el Xeneize volvió a quedarse con el trofeo después de superar por penales a Pumas de México. Roberto Abbondanzieri fue protagonista de aquella definición disputada en Buenos Aires.

La tercera conquista llegó 21 años después, en una final a partido único frente a Atlético Mineiro. El conjunto brasileño también había sido rival de Boca en la definición de la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993, que terminó con otra consagración argentina.

Arruabarrena sumó otro título como entrenador de Boca

La Copa Sudamericana 2026 también representó una nueva conquista para Rodolfo Arruabarrena, quien había regresado a la dirección técnica del club después de su primera etapa entre 2014 y 2016.

El Vasco ya había obtenido el campeonato de Primera División y la Copa Argentina en 2015. Con el triunfo frente a Atlético Mineiro, incorporó su primer título internacional como entrenador del Xeneize.

La consagración puso fin a una extensa serie de frustraciones continentales, entre ellas las finales de Copa Libertadores perdidas frente a Corinthians en 2012, River Plate en 2018 y Fluminense en 2023.

Todos los títulos internacionales de Boca

Con la incorporación de la Copa Sudamericana 2026, el historial internacional de Boca quedó conformado de la siguiente manera:

Copa Libertadores (6): 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

Copa Intercontinental (3): 1977, 2000 y 2003.

Copa Sudamericana (3): 2004, 2005 y 2026.

Recopa Sudamericana (4): 1990, 2005, 2006 y 2008.

Supercopa Sudamericana (1): 1989.

Copa Master (1): 1992.

Copa de Oro Nicolás Leoz (1): 1993.

Cup Tie Competition (1): 1919.

Copa de Honor Cousenier (1): 1920.

Copa Confraternidad Escobar-Gerona (2): 1945 y 1946.

De esta manera, Boca alcanzó 23 títulos internacionales y 76 conquistas oficiales en total, con una consagración que terminó con 18 años sin festejos fuera del ámbito nacional y le permitió establecer nuevas marcas en el fútbol argentino y sudamericano.