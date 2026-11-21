Neymar sumó un nuevo triunfo, esta vez lejos de las canchas. El delantero brasileño se consagró campeón de un torneo de póker en San Pablo y obtuvo un premio de 380.000 reales, equivalentes a poco más de 63.000 dólares.

La competencia, denominada 1-Day High Roller, formó parte del festival BSOP Millions y se desarrolló en el hotel WTC Sheraton. El certamen reunió 121 inscripciones y tuvo su definición durante la madrugada del sábado, cerca de las 2.

En la mesa final, el futbolista del Santos se impuso ante Gilmar Araújo, conocido como Gil Cebola, un amigo de larga data que terminó en el segundo puesto.

La reacción de Neymar tras ganar el torneo

Después de la consagración, Neymar expresó su alegría por conseguir su primer título en el circuito brasileño de póker.

“Muy feliz, sensación increíble. Espero que sea el primero de muchos aquí en el BSOP. Es un torneo que vengo jugando hace años y estar aquí es una alegría, encuentro a los amigos, personas en quienes me reflejo en el póker, aquellos que me enseñaron. Lograr mi primer torneo es mucha felicidad”, declaró el futbolista, según consignó Globo Esporte.

El premio obtenido fue de 380.000 reales, mientras que su amigo Gil Cebola recibió 250.000 reales por el segundo puesto.

Neymar ya había ganado otro premio en el festival

La consagración no fue la única participación destacada del brasileño en el BSOP Millions. Antes de quedarse con el título, había terminado en el décimo puesto del torneo 50K Super High Roller Invitational, por el que recibió otros 138.000 reales.

Neymar mantiene desde hace años su interés por el póker y participa tanto en competencias presenciales como en torneos online. Además, es embajador cultural de PokerStars.

Después del póker, volvió a entrenar con Santos

La jornada de celebración tuvo una particularidad: el futbolista debió regresar rápidamente a su rutina deportiva.

Tras recibir el premio, dejó San Pablo alrededor de las 2.30 y regresó a su residencia en la Baixada Santista. Tenía previsto presentarse a las 11 en el centro de entrenamiento Rei Pelé para continuar con los trabajos junto al plantel de Santos.

El equipo dirigido por Cuca se prepara para enfrentar a Gremio este lunes, desde las 21, por la fecha 36 del Campeonato Brasileño.

Santos ocupa el octavo puesto de la tabla, con 50 puntos, y busca acercarse a los puestos de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.