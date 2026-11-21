Boca campeón de la Copa Sudamericana fue el motivo de una gran celebración este sábado por la noche en Paraná. Tras la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, los simpatizantes se congregaron en la Plaza 1º de Mayo con banderas, camisetas y bombos para festejar la conquista internacional.

El tradicional punto de encuentro se tiñó de azul y amarillo con la llegada de familias, grupos de amigos y niños que participaron del banderazo. Una batucada acompañó los cánticos, mientras el humo de colores se extendía entre los presentes.

Elonce recorrió la celebración y recogió testimonios de los hinchas, quienes destacaron la actuación del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Leandro Paredes y Miguel Merentiel estuvieron entre los futbolistas más reconocidos por los simpatizantes.

La emoción de los hinchas tras la consagración

Uno de los presentes expresó lo que significó volver a conquistar un título internacional después de 18 años. “Se sufrió mucho, pero esto es una gran alegría. Se lleva un sentimiento en el corazón. Es una caricia al alma”, manifestó.

Otro simpatizante destacó el rendimiento del delantero uruguayo, autor del segundo gol frente al conjunto brasileño. “Aguante Merentiel. Desde que llegó a Boca, es el mejor nueve que tenemos”, afirmó.

Karina, quien había compartido el encuentro con su hermana, contó que anticipó el resultado. “Le dije los dos goles, se los canté y fue así”, relató durante el banderazo.

Familias enteras participaron de los festejos

Aldana llegó desde barrio La Chacra junto a sus familiares, todos vestidos con los colores xeneizes. Entre ellos estaba Samuel, un niño que participó con el rostro pintado y celebró frente a las cámaras de Elonce.

“Lo vimos en familia, esperamos hasta el último minuto y salimos a disfrutar”, contó la mujer. Su hijo acompañó el entusiasmo con un grito: “¡Aguante Boca, salimos campeón!”.

También estuvo Dorita, una vecina de barrio Escuela Hogar que asistió con su nieta. “Vimos todo el partido. Estoy muy feliz”, expresó mientras compartía la alegría con otros simpatizantes.

Banderas, batucada y cánticos en el centro de Paraná

La celebración continuó con bombos, paraguas azul y amarillo y canciones tradicionales de la hinchada. Entre las más repetidas estuvo la dedicada a Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel campeón.

“Paredes, lo amamos. Indiscutible”, aseguró una simpatizante, quien también elogió el desempeño de Merentiel durante la final.

Entre abrazos, fotografías y cánticos, los hinchas prolongaron la fiesta por la conquista continental. La Plaza 1º de Mayo volvió a convertirse en el escenario de una celebración futbolera que reunió a distintas generaciones de seguidores de Boca.